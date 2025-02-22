"Виклик Трампу". Стармер оголосить про нову допомогу Україні та санкції проти РФ, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер незабаром оголосить про новий пакет допомоги для України та про санкції щодо РФ. Це відбудеться попри посилення Вашингтоном тиску на Київ, щоб українська сторона "відступила" та прийняла мирну угоду з Москвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
За даними британської газети, Стармер у понеділок, 24 лютого, на третю річницю широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, оприлюднить "потрійний удар" заходів, включаючи військову допомогу та санкції.
"Це різко контрастує з підходом Трампа, який останніми днями назвав українського президента Володимира Зеленського "диктатором" і наполягає на швидкому припиненні конфлікту", - йдеться в публікації The Telegraph.
Британське видання також пише, що Стармер таким чином "кине виклик Трампу новою допомогою для України".
Крім того, вказується у матеріалі британських ЗМІ, американський президент у п'ятницю звинуватив Лондону у тому, що він "нічого не робить", щоб завершити російсько-українську війну.
Як очікує The Telegraph, під час запланованого візиту британського прем'єра до США і переговорів з Трампом у четвер Стармер може оголосити про дату, до якої 2,5 % ВВП Великої Британії буде витрачено на оборону. Скоріш за все, це буде 2030 рік.
Глава британського уряду також передасть президенту США запрошення від Короля здійснити державний візит до Сполученого Королівства.
При цьому, пише The Telegraph, новий пакет підтримки для України від Стармера "ризикує розчарувати Білий дім".
Британські ЗМІ зазначають, що у понеділок буде підкреслено нинішній розрив між позиціями Великої Британії та США щодо російсько-української війни. Так, у Вайтхоллі розробляється пакет заходів із залученням трьох різних урядових відомств, щоб продемонструвати підтримку Києва з боку Лондона.
У Вайтхоллі називають новий пакет заходів "повним потрійним ударом", покликаним підкреслити підтримку Києва з боку Лондона.
У понеділок, 24 лютого, глава Міноборони Британії Джон Гілі дасть інтерв'ю, під час якого роз'яснить додаткову підтримку. Очікується, що глава МЗС Девід Леммі виступить перед палатою громад.
Нагадаємо, раніше видання Politico повідомляло про підготовку великого пакета військової допомоги від ЄС для України на загальну вартість щонайменше 6 мільярдів євро. Але вона може збільшитися і до 10 мільярдів євро.
21 лютого єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Україна отримає новий пакет військової допомоги від Євросоюзу, і він стане "потужним сигналом" для українців про підтримку Європи.
Додамо, за даними Bloomberg, Євросоюз готує для України пакет військової допомоги на 20 мільярдів євро.
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