Grok, Cursor та X в одному пакеті: скільки доведеться платити за тариф SpaceXSI

Що входить до нової підписки The X

Прагнучи залучити більше користувачів на конкурентному ринку ШІ, де основними суперниками є OpenAI та Anthropic, компанія створила комплексний пакет продуктів.

Нова тарифна сітка розроблена як для приватних користувачів, так і для команд чи великого бізнесу.

Приватним користувачам пропонують п'ять основних рівнів:

Free (безкоштовно): базовий доступ із обмеженою кількістю запитів до чату, агентів, конструктора Grok Build та стандартними можливостями публікації у X.

Plus (8 доларів на місяць): спільний пул використання ШІ. Додається доступ до голосового режиму, генератора зображень Imagine, розробки через Grok Build, API, інструментів Cursor, а також синя галочка верифікації, розширена аналітика та зменшення кількості реклами у стрічці X.

Premium (30 доларів на місяць): найпопулярніший тариф пропонує у 4 рази більший ліміт використання порівняно з Plus. Включає роботу з найновішими моделями Grok, генерацію фото та відео, хостинг коду Origin, автоматичні перевірки коду Bugbot, хмарних агентів та перегляд стрічки без реклами на більшості вкладок.

Super (100 доларів на місяць): гарантує у 15 разів більші ліміти порівняно з тарифом Plus та пріоритетний доступ до моделей у години пікового навантаження.

Ultra (200 доларів на місяць): максимальний рівень для індивідуальних користувачів, який надає у 50 разів більший обсяг використання відносно Plus та найраніший доступ до всіх нових продуктів і моделей.

Зазначені ціни не включають податків, а використання сторонніх моделей у середовищі Cursor сплачується окремо.

Рішення для команд та корпоративних клієнтів

Крім індивідуальних тарифів, компанія презентувала корпоративні рівні:

Teams (від 30 доларів за користувача на місяць): спільний пул використання, централізоване управління рахунками, аналітика, загальні налаштування приватності та контроль витрат.

Enterprise (індивідуальний розрахунок): забезпечує персональні ліміти пропускної здатності, виділену інфраструктуру, контроль локалізації даних, підтримку протоколів SSO та SCIM, а також розширені аудиторські логи для безпеки.

Усі платні індивідуальні та командні записи також отримують розширений функціонал у соцмережі X, зокрема

можливість редагувати дописи,

створювати статті,

завантажувати відео,

отримувати виплати для авторів контенту.

Перехід на нові тарифи відкривається у налаштуваннях профілю поступово.