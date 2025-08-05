Виклик для Європи: майже 60% німців не готові братися за зброю у разі нападу на країну

Що показало опитування

59% респондентів заявили, що "ймовірно" або "точно" не стали б обороняти Німеччину у разі збройного вторгнення. Лише 16% відповіли, що "точно" готові до збройного спротиву, ще 22% - "ймовірно" стали б на захист держави.

Ці дані стали серйозним викликом для міністра оборони Бориса Пісторіуса, який очолює програму переозброєння Бундесверу на тлі десятиліть недофінансування німецької армії.

Новий курс на мілітаризацію

У липні Пісторіус презентував план набору до Бундесверу - до 2031 року армія щороку має поповнюватися на 40 тисяч молодих громадян.

У межах цієї реформи планується обов’язкове заповнення анкет для чоловіків після досягнення 18 років, а також можливе введення медоглядів для оцінки придатності до служби.

За словами військових чиновників, чисельність збройних сил має зрости зі 182 тис. до щонайменше 260 тис. військовослужбовців до 2035 року. Резервісти мають збільшитися з 60 тис. до 200 тис.

Німецька армія роками має труднощі з набором. Частково це пояснюють історичним "почуттям провини" після Другої світової та переконанням частини німців, що країна не потребує збройних сил. Призов на строкову службу було скасовано ще у 2011 році через непопулярність серед населення.

Вторгнення РФ в Україну змінило позицію уряду

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році в Берліні почали переглядати підхід до безпеки. Цей новий курс назвали Zeitenwende - "перелом епохи".

Канцлер Фрідріх Мерц, який переміг на виборах у лютому, заявив, що Німеччина повертається і пообіцяв протистояти агресії президента РФ Володимира Путіна.

Мільярди на оборону та інфраструктуру

Новий уряд запровадив історичні реформи фінансування: оборонні проєкти, які перевищують 1% ВВП, можуть отримувати необмежене фінансування. Також було створено спеціальний інфраструктурний фонд у розмірі 500 млрд євро, який спрямований на модернізацію доріг і залізниць.

Це частина ширшої стратегії НАТО на випадок війни з Росією - Німеччина має стати ключовим транзитним хабом для пересування техніки та військ на східний фронт.

Схожі проблеми і в інших країнах

Проблеми з військовим набором не є виключно німецькими. В Італії лише 16% громадян готові захищати свою країну, попри зростання оборонного бюджету на 46% за останні 10 років.

У Великій Британії армія та флот не досягали щорічних планів з набору майже з 2010 року. Причини - низька оплата, погані умови проживання та зниження зацікавленості молоді у військовій службі.