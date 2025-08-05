Вызов для Европы: почти 60% немцев не готовы браться за оружие в случае нападения на страну

Что показал опрос

59% респондентов заявили, что "вероятно" или "точно" не стали бы оборонять Германию в случае вооруженного вторжения. Лишь 16% ответили, что "точно" готовы к вооруженному сопротивлению, еще 22% - "вероятно" стали бы на защиту государства.

Эти данные стали серьезным вызовом для министра обороны Бориса Писториуса, который возглавляет программу перевооружения Бундесвера на фоне десятилетий недофинансирования немецкой армии.

Новый курс на милитаризацию

В июле Писториус представил план набора в Бундесвер - до 2031 года армия ежегодно должна пополняться на 40 тысяч молодых граждан.

В рамках этой реформы планируется обязательное заполнение анкет для мужчин по достижении 18 лет, а также возможное введение медосмотров для оценки пригодности к службе.

По словам военных чиновников, численность вооруженных сил должна вырасти со 182 тыс. до не менее 260 тыс. военнослужащих к 2035 году. Резервисты должны увеличиться с 60 тыс. до 200 тыс.

Немецкая армия годами испытывает трудности с набором. Частично это объясняют историческим "чувством вины" после Второй мировой и убеждением части немцев, что страна не нуждается в вооруженных силах. Призыв на срочную службу был отменен еще в 2011 году из-за непопулярности среди населения.

Вторжение РФ в Украину изменило позицию правительства

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году в Берлине начали пересматривать подход к безопасности. Этот новый курс назвали Zeitenwende - "перелом эпохи".

Канцлер Фридрих Мерц, победивший на выборах в феврале, заявил, что Германия возвращается и пообещал противостоять агрессии президента РФ Владимира Путина.

Миллиарды на оборону и инфраструктуру

Новое правительство ввело исторические реформы финансирования: оборонные проекты, которые превышают 1% ВВП, могут получать неограниченное финансирование. Также был создан специальный инфраструктурный фонд в размере 500 млрд евро, который направлен на модернизацию дорог и железных дорог.

Это часть более широкой стратегии НАТО на случай войны с Россией - Германия должна стать ключевым транзитным хабом для передвижения техники и войск на восточный фронт.

Похожие проблемы и в других странах

Проблемы с военным набором не являются исключительно немецкими. В Италии только 16% граждан готовы защищать свою страну, несмотря на рост оборонного бюджета на 46% за последние 10 лет.

В Великобритании армия и флот не достигали ежегодных планов по набору почти с 2010 года. Причины - низкая оплата, плохие условия проживания и снижение заинтересованности молодежи в военной службе.