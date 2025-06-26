Викиди вуглекислого газу досягли максимуму в рекордно теплий рік на планеті

У 2024 році світове енергопостачання зросло на 2%. Уперше з 2006 року зростання показали всі джерела: нафта, газ, вугілля, атом, гідро та ВДЕ.

Таке одночасне розширення використання палива та відновлюваної енергетики підкреслило складність переходу до чистої енергії.

Рекордні викиди CO2

Викиди вуглекислого газу досягли нового максимуму, перевищивши 40,8 Гт - на 1 % більше, ніж роком раніше. Це вже четвертий поспіль рік рекордних значень.

Зростаюче споживання природного газу (+2,5 %) і вугілля (+1,2 %) залишається головною причиною викидів.

Бум відновлюваної енергетики

Вітрова і сонячна генерація зросли на 16%, тобто вдев'ятеро швидше за загальний попит на енергію. Однак навіть рекордний приріст відновлюваних джерел енергії не компенсував зростання викопних джерел. За оцінками, темпи нарощування ВДЕ далекі від мети потроювання потужності до 2030 року

Клімат і геополітика

Минулий рік став найтеплішим в історії: температура вперше перевищила 1,5 градуса над доіндустріальним рівнем. Війни в Україні та на Близькому Сході перенацілили потоки нафти і газу, посиливши побоювання щодо надійності поставок і впливу на викиди.

Експерти Kearney і KPMG зазначають, що попри амбіції COP28, світ відстає від потрібного курсу. Для досягнення нульових викидів до 2050 року потрібна більш швидка відмова від нафти, газу і вугілля та підтримка ВДЕ. Поточна ситуація ставить під сумнів ефективність наявних кліматичних пактів.