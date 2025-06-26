Выбросы углекислого газа достигли максимума в рекордно теплый год на планете

В 2024 году мировое энергоснабжение выросло на 2%. Впервые с 2006 года рост показали все источники: нефть, газ, уголь, атом, гидро и ВИЭ.

Такое одновременное расширение использования топлива и возобновляемой энергетики подчеркнуло сложность перехода к чистой энергии.

Рекордные выбросы CO2

Выбросы углекислого газа достигли нового максимума, превысив 40,8 Гт - на 1 % больше, чем годом ранее. Это уже четвертый подряд год рекордных значений.

Растущее потребление природного газа (+2,5 %) и угля (+1,2 %) остается главной причиной выбросов.

Бум возобновляемой энергетики

Ветровая и солнечная генерация выросли на 16%, то есть в девять раз быстрее общего спроса на энергию. Однако даже рекордный прирост возобновляемых источников энергии не компенсировал рост ископаемых источников. По оценкам, темпы наращивания ВИЭ далеки от цели утраивания мощности к 2030 году

Климат и геополитика

Прошлый год стал самым теплым в истории: температура впервые превысила 1,5 градуса над доиндустриальным уровнем. Войны в Украине и на Ближнем Востоке перенацелили потоки нефти и газа, усилив опасения по поводу надежности поставок и влияния на выбросы.

Эксперты Kearney и KPMG отмечают, что несмотря на амбиции COP28, мир отстает от нужного курса. Для достижения нулевых выбросов к 2050 году требуется более быстрый отказ от нефти, газа и угля и поддержка ВИЭ. Текущая ситуация ставит под вопрос эффективность существующих климатических пактов.