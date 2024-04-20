Вікенд у Києві: які цікаві місця обов'язково потрібно відвідати у столиці

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Майдан Незалежності

Майдан Незалежності або, як його просто кличуть в народі Майдан, є головною площею Києва та символом української незалежності.

Слід зазначити, що за роки свого існування Майдан Незалежності встиг побачити три революції: Революцію на граніті (1990), Помаранчеву революцію (2004) та Революцію Гідності (2013-2014).

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна



Уявіть собі, що на місці найвідомішої площі країни колись була пустка!

Лише в 19 столітті почалась забудова Хрещатицької площі дерев’яними та кам’яними спорудами. А вже у 1912 році світ побачив перший український хмарочос - хмарочос Гінзбурга. Проте, сучасного вигляду площа Хрещатик почала набувати у 70-х роках минулого сторіччя.

Мабуть, наймасштабніша реконструкція площі була на початку 21 століття. Саме тоді було повалено пам’ятник Леніну, замість нього з’явилася інша, впізнавана сьогодні пам’ятка - колона з фігурою дівчини, що тримає гілку калини. Назва цій пам’ятці - Монумент Незалежності України. Приблизно тоді ж було відкрито перший столичний ТЦ "Глобус".

Фото: Getty Images

А на найвідомішій вулиці столиці - Хрещатик - є місця, які має відвідати кожен гість Києва: готель "Україна", Будинок Профспілок, Жовтневий палац, Київська державна консерваторія, Національна філармонія, Київський академічний театр ляльок, Пасаж, Меморіал Небесної сотні та Алея зірок.

Костел Святого Миколая

Костел Святого Миколая - величний римо-католицький собор у готичному стилі. До споруди приклав свою руку відомий архітектор Владислав Городецький.

Фото: wikipedia.org

Миколаївський костел будували 10 років - з 1899 до 1909 року. Величні вежі підіймаються на висоту 64 метри. Спочатку споруду прикрашало 40 унікальних вітражів, але вони не збереглися до наших днів. В 1933 році костел був закритий і розграбований, а в 1943-му в результаті артилерійського обстрілу вітражі були роздроблені. А пізніше масштабна пожежа знищила унікальний настінний розпис.

І хоча ця визначна пам’ятка архітектури була пошкоджена, костел не втратив своєї величі та таємничості.

З 1980 року в його будинку розміщується Будинок камерної та органної музики. Одне з тих місць, які варто відвідати в Києві.

Києво-Печерська лавра

Кожен українець, без сумнівів, чув про Києво-Печерську лавру - грандіозний архітектурний, історичний та релігійний пам'ятник Києва. Він являє собою найдавніший монастир Русі, заснований ще в 1051 році при Ярославі Мудрому монахом Антонієм і його учнем Феодосієм.

Дивовижно, що всі храми 11 століття тут збереглися практично в первозданному вигляді.

Фото: wikipedia.org

Пам'ятка відома своїми дивовижними храмами та церквами, таємничими печерами з мощами святих, мальовничими вежами та іншими цінними спорудами. Щорічно десятки тисяч паломників їдуть сюди за божественним благословенням.

По суті, Києво-Печерська лавра - це справжнє містечко в серці Києва, де знаходиться чотирнадцять православних храмів, чоловічий монастир, сім музеїв і одна з перших на Русі друкарень. А в Музеї коштовностей України знаходиться всесвітньо відома золота пектораль.

Також можна відвідати Печерську лавру - підземний комплекс печер, де спочивають мощі святих.

У 1990 році Лавра була внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Маріїнський палац

Один з найкрасивіших архітектурних шедеврів столиці, Маріїнський палац, розташований на правобережжі річки Дніпро.

Подивитися на це архітектурне диво слід хоча б тому, що над ним працював знаменитий архітектор Бартоломео Франческо Растреллі. Одна з найголовніших пам'яток Києва раніше використовувалася як тимчасова резиденція царських осіб.

Зараз в його розкішних приміщеннях розміщується резиденція українського президента. Там проходять урочисті державні події - нагородження, прийоми, саміти та зустрічі офіційних делегацій на найвищому рівні.

Фото: wikipedia.org

Архітектурний стиль палацу - бароко. Наказ по його будівництву в 1744 році видала сама імператриця Єлизавета.

Навпроти палацу розташований Маріїнський парк, який було засновано у 1874 році, а облаштовував його імператорський садівник. Парк займає близько 10 гектарів, де ростуть липи, каштани, клени.

У 1900 році в парку з’явилась окраса - фонтан, який і до сьогодні радує містян та туристів. Також там знаходиться найромантичніше місце столиці - Міст закоханих.

Андріївський узвіз

Андріївський узвіз - це історична вулиця, яка відома своєю архітектурою, художніми галереями, майстернями та сувенірними магазинами. Це місце, де можна насолодитися атмосферою старого Києва та придбати справжні українські вироби.

На Андріївському узвозі є оглядовий майданчик, з якого відкривається прекрасний вид на Поділ та широкий Дніпро.

Та головною перлиною місця є Андріївська церква - пам’ятка архітектури, виконана в готичному стилі за проектом архітектора Растреллі в 1754 році. У неї є своя цікавинка - це єдина київська церква без дзвонів.

Фото: wikipedia.org

Саме на Андріївському узвозі ви зможете зануритися в атмосферу старовини, затишку та долучитися до незвичайної історію, яка панує тут на кожному кроці.

Чи не найкращим чином життя киян у різні часові проміжки можна побачити у "Музеї однієї вулиці": ви просто йдете, заглядаючи у вікна будинків і бачите, яким було життя на вулиці в різні часи. Колекцію музею почали збирати наприкінці 80-х років минулого століття, а відкриття відбулося у 1991 році.

Батьківщина-Мати

Батьківщина-Мати - популярне місце в Києві, яке є грандіозним монументом, зведеним на правобережжі Дніпра в 1981 році та присвячений героям Другої Світової війни.

Загалом гігантська жінка з мечем і щитом у руках символізує велич та силу України.

Фото: Getty Images

Це шістнадцятий за своєю висотою пам’ятник світу. Він вражає своїми величезними розмірами та оточений мальовничим парком, в якому із задоволенням гуляють дорослі та діти.

Також тут знаходиться Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Висота архітектурного дива складає 102 метри, а вага - 450 тонн. Всередині скульптури є ліфти, які можуть доставити вас на оглядові майданчики на висоті 36 та 91 метрів. З них відкриваються неймовірні, мальовничі краєвиди.

Варто зауважити, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну статуя пережила невелику реконструкцію - було знято зі щита герб СРСР, що відноситься до забороненої в нашій країні символіки. На його місці тепер розміщений герб нашої незламної України.

Софійський собор

Софійський собор є символом Києва та однією з найважливіших пам’яток архітектури Київської Русі.

Дивовижний собор стане найкращим місцем для цінителів релігійних та історичних пам'яток. Софія Київська має тисячолітню історію. Її було споруджено в 11 столітті за часів Ярослава Мудрого - мармуровий саркофаг з його поховання зберігся дотепер.

Фото: wikipedia.org

Пізніше собор перебудували й надали йому елементів українського бароко. Відвідавши храм, ви побачите велику кількість найдавніших фресок, неповторних музичних зображень. Інтер’єр собору вражає древніми фресками та мозаїками.

Головна п’ятиметрова мозаїка Богоматір Оранта пережила усі руйнування, що їх зазнавав собор упродовж віків, і вважається оберегом Києва та України.

Маловідома "родзинка" Софії Київської схована всередині веж, обіч сходів. Це стінопис на світські сюжети й сотні графіті, що їх у давнину вишкрябали на стінах прості кияни.

Арка Свободи українського народу та підвісний пішохідний міст

Арка Свободи українського народу в минулому була аркою Дружби народів. Та все радянське залишилося забутим, і зараз це місце, де полюбляють гуляти кияни та гості столиці.

Тут є можливість насолодитися краєвидами Дніпра з оглядового майданчика.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Дуже незвичайний за своєю конструкцією скляний міст було відкрито у 2019 році. Він з’єднує Арку Свободи українського народу з Володимирською гіркою. З нього також відкриваються неймовірні види.

Золоті ворота

Золоті ворота - памʼятка оборонної архітектури часів Київської Русі. Колись це були головні ворота Києва, звідки починалось місто.

Оборонну споруду було зведено за правління Ярослава Мудрого. На жаль, до нашого часу первозданні ворота не збереглися, але була створена реконструкція з деякими початковими елементами.

Висота стін близько 9,5 метри, а проїзд становить 7,5 метрів.

Фото: wikipedia.org

Золоті ворота були кам'яної кріпосною вежею з широким проїздом. Зверху на воротах була побудована надбрамна церква Благовіщення. Давня церква була прикрашена фресковим розписом і мозаїками.

Ворота призначалися не тільки для оборонних цілей, а й для урочистого в'їзду в столицю як самого князя, так і високих гостей.

У 19 столітті біля Золотих воріт було розбито сквер, а в 1899 році встановлено чавунний фонтан, форма якого нагадувала вазу для фруктів. Сьогодні фонтан розташований в самому центрі скверу, де збираються туристи та відпочивають кияни.

Усередині Золотих воріт є музей, бажаючі можуть піднятися на оглядовий майданчик. Поруч у сквері спорудили пам'ятник великому київському князю Ярославу Мудрому з макетом Софійського собору в руках.

Будинок з химерами

Будинок у стилі модерн побудував для себе в 1901-1903 роках Владислав Городецький - тоді вже успішний київський архітектор. Місце для будови обрав над крутим урвищем на вулиці Банковій.

Оселя господаря займала бельетаж, квартири на інших поверхах здавалися в оренду.

Фото: wikipedia.org

Бувши палким шанувальником полювання у далеких країнах, Городецький оздобив дах і фасад свого будинку скульптурами дівчат і різноманітних тварин - від жаб до носорогів. Мисливські трофеї та морські чудовиська - це головна тема так само екзотичного інтер’єру споруди.

Нині Будинок з химерами служить для президентських прийомів.

Київська фортеця

Найбільша земляна фортеця Європи знаходиться в Києві, в самому його серці - на Печерську, серед житлових будинків.

Фортеця має наземну та підземну частини. По периметру тут знаходилися гармати, а підземну частину використовували як склад і збройову.

Щодо неймовірного зміцнення цього місця ходили легенди. Серед істориків все ще поширена думка, що саме така захищеність змусила Наполеона відмовитися від походу на Київ.

Фото: facebook.com/KyivFortress