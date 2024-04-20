Уикенд в Киеве: какие интересные места обязательно нужно посетить в столице

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Майдан независимости

Майдан Незалежности или, как его просто зовут в народе Майдан, является главной площадью Киева и символом украинской независимости.

Следует отметить, что за годы своего существования Майдан Независимости успел увидеть три революции: Революцию на граните (1990), Оранжевую революцию (2004) и Революцию Достоинства (2013-2014).

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина



Представьте себе, что на месте самой известной площади страны когда-то была пустота!

Лишь в 19 веке началась застройка Крещатицкой площади деревянными и каменными сооружениями. А уже в 1912 году свет увидел первый украинский небоскреб - небоскреб Гинзбурга. Однако, современный вид площадь Крещатик начала приобретать в 70-х годах прошлого столетия.

Пожалуй, самая масштабная реконструкция площади была в начале 21 века. В это время был свергнут памятник Ленину, вместо него появился другой узнаваемой сегодня памятник - колонна с фигурой девушки, которая держит ветку калины. Название этой памятке - Монумент Независимости Украины. Приблизительно тогда же был открыт первый столичный ТЦ "Глобус".

Фото: Getty Images

А на самой известной улице столицы - Крещатик - есть места, которые должен посетить каждый гость Киева: гостиница "Украина", Дом Профсоюзов, Жовтневый дворец, Киевская государственная консерватория, Национальная филармония, Киевский академический кукольный театр, Пассаж, Мемориал Небесной сотни и Аллея звезд.

Костёл Святого Николая

Костел Святого Николая - величественный римско-католический собор в готическом стиле. К зданию приложил свою руку известный архитектор Владислав Городецкий.

Фото: wikipedia.org

Николаевский костел строили 10 лет - с 1899 до 1909 года. Величественные башни поднимаются на высоту 64 метра. Сначала сооружение украшало 40 уникальных витражей, но они не сохранились до наших дней. В 1933 году костел был закрыт и разграблен, а в 1943-м в результате артиллерийского обстрела витражи были раздроблены. А позже масштабный пожар уничтожил уникальную настенную роспись.

И хотя эта достопримечательность архитектуры была повреждена, костел не потерял своего величия и таинственности.

С 1980 года в его здании находится Дом камерной и органной музыки. Одно из тех мест, которые стоит посетить в Киеве.

Киево-Печерская лавра

Каждый украинец, без сомнений, слышал о Киево-Печерской лавре - грандиозной архитектурной, исторической и религиозной памятке Киева. Она представляет собой древнейший монастырь Руси, основанный еще в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Антонием и его учеником Феодосием.

Удивительно, что все храмы 11 века здесь сохранились практически в первозданном виде.

Фото: wikipedia.org

Лавра известна своими удивительными храмами и церквями, таинственными пещерами с мощами святых, живописными башнями и другими ценными сооружениями. Ежегодно десятки тысяч паломников едут сюда за божественным благословением.

По сути, Киево-Печерская лавра - это настоящий городок в сердце Киева, где находится четырнадцать православных храмов, мужской монастырь, семь музеев и одна из первых в Киевской Руси типографий. А в Музее драгоценностей Украины находится всемирно известная золотая пектораль.

Также можно посетить Печерскую лавру - подземный комплекс пещер, где покоятся мощи святых.

В 1990 году Лавра была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мариинский дворец

Один из красивейших архитектурных шедевров столицы, Мариинский дворец, расположен на правобережье реки Днепр.

Посмотреть это архитектурное чудо следует хотя бы потому, что над ним работал знаменитый архитектор Бартоломео Франческо Растрелли. Одна из самых главных достопримечательностей Киева ранее использовалась как временная резиденция царских особ.

Сейчас в его роскошных помещениях находится резиденция украинского президента. Там проходят торжественные государственные события - награждения, приемы, саммиты и встречи официальных делегаций на самом высоком уровне.

Фото: wikipedia.org

Архитектурный стиль дворца - барокко. Приказ по его строительству в 1744 году издала сама императрица Елизавета.

Напротив дворца расположен Мариинский парк, основанный в 1874 году, а обустраивал его императорский садовник. Парк занимает около 10 гектаров, где растут липы, каштаны, клены.

В 1900 году в парке появилось украшение - фонтан, который до сих пор радует горожан и туристов. Также там находится самое романтичное место столицы - Мост влюбленных.

Андреевский спуск

Андреевский спуск - это историческая улица, известная своей архитектурой, художественными галереями, мастерскими и сувенирными магазинами. Это место где можно насладиться атмосферой старого Киева и приобрести настоящие украинские изделия.

На Андреевском спуске есть смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на Подол и широкий Днепр.

Но главной жемчужиной места является Андреевская церковь - памятник архитектуры, выполненный в готическом стиле по проекту архитектора Растрелли в 1754 году. У нее есть своя особенность - это единственная киевская церковь без колоколов.

Фото: wikipedia.org

Именно на Андреевском спуске вы сможете погрузиться в атмосферу старины, уюта и приобщиться к необычной истории, царящей здесь на каждом шагу.

Едва ли не лучшим образом жизнь киевлян в разные временные промежутки можно увидеть в "Музее одной улицы": вы просто идете, заглядывая в окна домов и видите, какой была жизнь на улице в разные времена. Коллекцию музея начали собирать в конце 80-х годов прошлого века, а открытие прошло в 1991 году.

Родина-Мать

Родина-Мать - популярное место в Киеве, которое является грандиозным монументом, который возведен на правобережье Днепра в 1981 году и посвящен героям Второй Мировой войны.

В общем, гигантская женщина с мечом и щитом в руках символизирует величие и силу Украины.

Фото: Getty Images

Это шестнадцатый по своей высоте памятник мира. Он поражает огромными размерами и окружен живописным парком, в котором с удовольствием гуляют взрослые и дети.

Здесь же находится Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Высота архитектурного чуда составляет 102 метра, а вес - 450 тонн. Внутри скульптуры есть лифты, которые могут доставить вас на смотровые площадки на высоте 36 и 91 метр. С них открываются невероятные, живописные виды.

Следует заметить, что после полномасштабного вторжения России в Украину статуя пережила небольшую реконструкцию - был снят со щита герб СССР, который относится к запрещенной в нашей стране символике. На его месте теперь расположен герб нашей несокрушимой Украины.

Софийский собор

Софийский собор является символом Киева и одним из важнейших памятников архитектуры Киевской Руси.

Удивительный собор станет лучшим местом для ценителей религиозных и исторических памятников. София Киевская имеет тысячелетнюю историю. Она была сооружена в 11 веке во времена Ярослава Мудрого - мраморный саркофаг по его захоронению сохранился до сих пор.

Фото: wikipedia.org

Позже собор перестроили и предоставили ему элементы украинского барокко. Посетив храм, вы увидите множество древнейших фресок, неповторимых музыкальных изображений. Интерьер собора поражает древними фресками и мозаиками.

Главная пятиметровая мозаика Богоматерь Оранта пережила все разрушения, которые испытывал собор на протяжении веков, и считается оберегом Киева и Украины.

Малоизвестная "изюминка" Софии Киевской спрятана внутри башен, рядом с лестницей. Это стенопись на светские сюжеты и сотни граффити, которые в древности выскребали на стенах простые киевляне.

Арка Свободы украинского народа и подвесной пешеходный мост

Арка Свободы украинского народа в прошлом была аркой Дружбы народов. Но все советское осталось забытым, и сейчас это место, где любят гулять киевляне и гости столицы.

Здесь есть возможность насладиться видами Днепра со смотровой площадки.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Очень необычный по своей конструкции стеклянный мост был открыт в 2019 году. Он объединяет Арку Свободы украинского народа с Владимирской горкой. С него также открываются невероятные виды.

Золотые ворота

Золотые ворота - памятник оборонной архитектуры времен Киевской Руси. Когда-то это были главные ворота Киева, откуда начинался город.

Оборонное сооружение было возведено в правление Ярослава Мудрого. К сожалению, до настоящего времени первозданные ворота не сохранились, но была создана реконструкция с некоторыми начальными элементами.

Высота стен около 9,5 метров, а проезд составляет 7,5 метра.

Фото: wikipedia.org

Золотые ворота являлись каменной крепостной башней с широким проездом. Сверху на воротах была построена надвратная церковь Благовещения. Древняя церковь была украшена фресковой росписью и мозаиками.

Ворота предназначались не только для оборонительных целей, но и для торжественного въезда в столицу как самого князя, так и высоких гостей.

В 19 веке у Золотых ворот был разбит сквер, а в 1899 установлен чугунный фонтан, форма которого напоминала вазу для фруктов. Сегодня фонтан находится в самом центре сквера, где собираются туристы и отдыхают киевляне.

Внутри Золотых ворот есть музей, желающие могут подняться на смотровую площадку. Рядом в сквере построили памятник великому киевскому князю Ярославу Мудрому с макетом Софийского собора в руках.

Дом с химерами

Дом в стиле модерн построил для себя в 1901-1903 годах Владислав Городецкий - тогда уже успешный киевский архитектор. Место для постройки выбрал над крутым обрывом на улице Банковой.

Дом хозяина занимал бельэтаж, квартиры на других этажах сдавались в аренду.

Фото: wikipedia.org

Будучи ярым поклонником охоты в дальних странах, Городецкий украсил крышу и фасад своего дома скульптурами девушек и разнообразных животных - от лягушек до носорогов. Охотничьи трофеи и морские чудовища - это главная тема столь же экзотического интерьера сооружения.

В настоящее время Дом с химерами служит президентским приемам.

Киевская крепость

Самая крупная земляная крепость Европы находится в Киеве, в самом его сердце - на Печерске, среди жилых домов.

Крепость имеет наземную и подземную части. По периметру здесь находились пушки, а подземную часть использовали как склад и оружейную.

Насчет невероятного укрепления этого места ходили легенды. Среди историков все еще распространено мнение, что такая защищенность заставила Наполеона отказаться от похода на Киев.

Фото: facebook.com/KyivFortress