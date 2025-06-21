Вік, вага чи характер - це не вирок: чому не варто лишатися на самоті та як знайти кохання

Що нам заважає будувати стосунки

Скільки людей відкладали спілкування з протилежною статтю через установки у своїй голові. І всі вони пов'язані з віком, зовнішністю чи іншими речами, які вважаються перепоною для особистого щастя.

"Мені вже не двадцять…", "Хто мене таку/такого полюбить із цими кілограмами?", "У мене надто складний характер", "Я трохи дивний - захоплююся мікробіологією і реконструкцією середньовіччя". Звучить знайомо? І це те, що тримає тисячі людей на дистанції від близькості. Але є одна правда - не характеристики заважають стосункам", - каже експерт.

Він пояснює, що найголовніша проблема - це ваша особиста віра у те, що ви через щось там "не формат". І це не більше, ніж установка в вашій голові, яке звучить як "я не гідна/гідний кохання". І з реальністю це нічого спільного не має.

Вік не визначає, кого можна любити

Любов не має вікових лімітів. У 30+, 40+ і далі ми вже значно краще знаємо, чого хочемо. Ми не граємо в ігри. Ми вчимося будувати партнерство. І це, між іншим, значно цікавіше, ніж просто "метелики".

"Саме після 35+ з'являються найсильніші, найщиріші стосунки. Бо вони ґрунтуються вже не на гормонах чи думці суспільства, а на внутрішній зрілості", - додає Віталій Курсік.

Кілограми - не бар'єр для любові

Вони можуть бути бар'єром для самооцінки. Але не для стосунків.

"Люди закохуються не в параметри, а в тепло, ніжність, харизму, дотик, голос, очі. Якщо ви самі собі дозволите відчувати себе гідними любові - інші це відчують", - підкреслює фахівець.

Складний характер чи відсутність маски?

Ви імпульсивна людина? Чудово, з вами не нудно. Ви - інтроверт? Супер, бо ви точно вмієте слухати! Все контролюєте? І це теж хороша риса, особливо для стабільності.

"Ваш характер - не дефект, а унікальна комбінація. Питання не в тому, чи витримає хтось ваш характер, а в тому - чи ви комусь дозволите спробувати. І чи готові ви бути собою поруч з кимось", - пояснює коуч.

Хобі, стиль життя та інтереси

Унікальність - це магніт, а не бар'єр. Якщо ви палко щось любите - це заряджає та дає натхнення іншим. Люди тягнуться до енергії, а не до "нормальності".

"Він ночами збирає з маленьких запчастин підводний човен або літак, вона - колекціонує мініатюрні чайники. І правильна реакція - яка ж це жива людина, цікава, зовсім не сірість. Ваше хобі - це не те, за що вас можуть не обрати, а те, що допоможе знайти "свою" людину", - каже фахівець.

Любов - це не про ідеальність. Це про близькість, сміливість бути собою і вміння прийняти іншого. І ніхто з нас не "не такий".

Якщо ви хочете стосунків - головне запитання не "чи я підходжу?", а "чи я готовий не ховатися?" та "чи добре нам разом?" - резюмує Віталій Курсік.