Вік, стаж та сума виплат. Як вийти на пенсію в Україні

В якому віці виходять на пенсію в Україні

До 2018 року українці виходили на пенсію у різному віці залежно від статі. Пенсійний вік для чоловіків становив 60 років, а жінки могли розраховувати на пенсію з 55 років. Надалі пенсійний вік жінок поступово збільшувався, та до 2021 року зрівнявся з чоловічим – 60 років.

Проте не всім громадянам можуть призначити пенсію при досягненні 60-річчя. Законом встановлено, що людина може вийти на пенсію також в 63 або 65 років. Все залежатиме від наявності страхового стажу.

Що таке страховий стаж

Саме цей показник є визначним для призначення пенсії за віком. Страховий стаж – період, протягом якого людина працювала, а роботодавець сплачував страхові внески за неї.

У чинному законодавстві йдеться, що для нарахування пенсії до страхового стажу включаються періоди, за які щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше мінімальної.

До прикладу, в 2024 році мінімальний страховий внесок складає 1562 грн – 22% від суми мінімальної заробітної плати (7100 грн).

Скільки стажу потрібно для призначення пенсії

Кожного року вимоги щодо наявності необхідного страхового стажу змінюються – він збільшується на 12 місяців. Якщо в 2018-му для виходу на пенсію в 60 вистачало 25 років стажу, то до 2028-го буде необхідно вже 35 років.

З 1 січня 2024 відбулися чергові зміни в умовах виходу на пенсію за віком залежно від стажу:

після досягнення 60 років – не менше 31 року страхового стажу

страхового стажу після досягнення 63 років – не менше 21 року

Тобто якщо людина, якій виповнилося 60 років у 2024 році, має менш як 31 рік страхового стажу, вона не отримуватиме пенсійні виплати. В такому випадку їй можуть призначити пенсію при досягненні 63 років у 2027-му, але якщо страхового стажу в неї буде понад 24 роки.

Втім за наявності 40 років страхового стажу в 2028 році пенсію призначатимуть незалежно від віку.

Фото: стаж впливає на вік виходу на пенсію (Віталій Носач, РБК-Україна)

Якщо стажу не вистачає

У випадку коли кількість років страхового стажу в особи становить 15 років і більше, вона має право на пенсію за віком лише при досягненні 65 років. Така норма діє з 2019 року і не змінюватиметься принаймні до 2028-го.

Якщо стажу менш як 15 років, особа отримуватиме соціальну допомогу від держави, коли їй виповниться 65. Розмір соцдопомоги дорівнює сумі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 2361 грн у 2024-му.

Як докупити страховий стаж

Якщо при досягненні 60 років особі не вистачатиме страхового стажу, його можна докупити в необхідній кількості для виходу на пенсію. Цей механізм також підійде, щоб збільшити розмір майбутньої пенсії.

Для цього необхідно укласти договір з Пенсійним фондом. За його умовами можливо самостійно визначити тривалість, періодичність та розмір страхових внесків.

Страхові внески мають право робити як працевлаштовані (застраховані) особи, так і не працюючі. Для останніх при сплаті внеску збільшуватиметься страховий страх, а у працюючих зросте сума заробітку для обчислення пенсії.

Сплачувати внески можна не лише за себе, але й на користь третіх осіб, якщо в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (РЗО) є інформація про особу, на користь якої планується сплата таких внесків, і ця людина не є пенсіонером.

Як визначається розмір пенсії

Сума пенсії обчислюється органами ПФУ індивідуально для кожної особи залежно від розміру заробітної плати та наявності страхового стажу.

Страховий стаж, набутий після 1 січня 2004, обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. За періоди роботи до 2004 – на підставі трудової книжки та інших документів про стаж.

Розрахувати приблизну суму пенсії можна в особистому кабінеті на порталі ПФУ в розділі "Пенсійний калькулятор".

Фото: Пенсійний калькулятор на порталі ПФУ (facebook.com/pfu.gov.ua)

При досягненні особою 60 років та наявності необхідного стажу пенсію можуть призначити автоматично з дня наступного за днем народження, якщо в РЗО є відомості про стаж, набутий до 2004 року. Для цього роботодавець чи застрахована особа мали подати у ПФУ для оцифрування трудову книжку чи інші документи про стаж.

Якщо зазначеної інформації немає, особі треба звернутися в органи ПФУ самостійно. Також можна подати заяву на пенсію зі всіма необхідними документами онлайн на порталі Пенсійного фонду. Вхід в особистий кабінет здійснюється за допомогою електронного підпису КЕП.

Кому можуть призначити пенсію раніше 60 років

Окремим категоріям громадян можуть призначатись пенсії за віком до досягнення 60 років:

пільгові умови – особам, які працювали на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці та на інших роботах зі шкідливими та важкими умовами праці або в окремих галузях виробництва;

– особам, які працювали на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці та на інших роботах зі шкідливими та важкими умовами праці або в окремих галузях виробництва; дострокові – особам, які мають особливий статус, зокрема багатодітним матерям та матерям дітей з інвалідністю з дитинства, учасникам бойових дій та членам сімей загиблих, громадянам, звільненим з роботи, яким на час звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку;

– особам, які мають особливий статус, зокрема багатодітним матерям та матерям дітей з інвалідністю з дитинства, учасникам бойових дій та членам сімей загиблих, громадянам, звільненим з роботи, яким на час звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку; зменшення пенсійного віку – учасникам ліквідації та постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Якими будуть пенсії в 2024 році

Цьогоріч заплановано кілька етапів підвищення пенсій. Перший з них відбувся в січні 2024 зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Пенсійні виплати зросли для осіб, що досягли пенсійного віку та мають повний страховий стаж 30/35 років для жінок та чоловіків відповідно. Цим категоріям пенсії розраховують на підставі розміру мінімальної зарплати. Мінімальна пенсія за віком встановлюється в розмірі 40% мінімальної заробітної плати. З 1 січня – це 2840 грн (раніше 2680 грн).

Щодо збільшення прожиткового мінімуму в 2024 році, для непрацездатних осіб, до яких належать пенсіонери, з 1 січня він збільшився з 2093 грн до 2361 грн – це мінімальна пенсія. Відповідно розміри максимальної пенсії теж зросли з 20930 грн до 23610 грн.

Фото: розмір пенсій в 2024 році збільшиться (Віталій Носач, РБК-Україна)

Проте збільшені пенсії після зростання прожиткового мінімуму українці зможуть отримати навесні разом з індексацію, як зазначено в законі про Держбюджет 2024.

Загадана вище індексація – другий етап підвищення, який має відбутися в березні. Розмір індексації залежить від рівня інфляції та величини зарплат торік та стане відомий в середині лютого, повідомила очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович.

Наступний етап також пов'язаний зі зростанням розмір мінімальної заробітної плати. В Державному бюджеті 2024 зазначено, що з квітня мінімалка має зрости до 8000 грн. Таким чином, особи пенсійного віку з повним страховим стажем 30/35 років для жінок та чоловіків отримуватимуть мінімальну пенсію 3200 грн (40% від мінімальної зарплати).

Також варто зазначити, що пенсіонерам виплачують індивідуальні надбавки до основної суми пенсії за понаднормовий стаж чи при досягненні віку 70, 75 та 80 років.