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Пенсії без ідентифікації в Україні платитимуть тільки до 31 березня

Україна, Вівторок 30 січня 2024 10:24
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Пенсії без ідентифікації в Україні платитимуть тільки до 31 березня Фото: пенсії в Україні платитимуть до 31 березня без ідентифікації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсії в Україні без фізичної перевірки (ідентифікації) платитимуть лише до 31 березня. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Згідно з рішенням уряду, такі особи матимуть час, аби пройти фізичну ідентифікацію, і можуть зробити це як у відділенні Пенсійного фонду чи Ощадбанку, так і віддалено, через електронний кабінет ПФУ або відеоідентифікацію.

Спочатку для пенсіонерів встановили часовий проміжок з 1 липня до кінця 2023 року, але 27 грудня уряд продовжив термін ідентифікації ще на три місяці. Таким чином до 31 березня слід підтвердити документами легітимність отримання виплат.

Якщо ідентифікацію не пройти, пенсія накопичуватиметься на рахунку одержувача доти, доки пенсіонер не підтвердить свою особу. І відразу після ідентифікації всю суму буде переведено на розрахунковий рахунок одержувача.

Ідентифікація пенсіонерів

Для внутрішньо переміщених осіб, які одержують пенсію через поточний рахунок в Ощадбанку до фізичної ідентифікації прирівнюється:

  • авторизація в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" (Дія ID);
  • ідентифікація особи за допомогою відеоконференцзв’язку, проведеного територіальними органами ПФУ із дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
  • ідентифікація одержувачів пенсій в установі Ощадбанку;
  • посвідчення в установленому порядку за зверненням одержувача, який тимчасово проживає за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою України факту, що особа є живою.

Роз'яснення щодо ідентифікації

Як повідомили в прес-службі Мінсоцполітики, норма фізичної ідентифікації для всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат діє в Україні на постійній основі ще з 2004 року. Вона є необхідною для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою, і чи отримує виплату саме та особа, якій вони були призначені.

Абсолютна більшість українських пенсіонерів і отримувачів соціальних виплат не зважали на дію цієї норми, оскільки проходили фізичну ідентифікацію в спосіб, який не привертав уваги, наприклад, звертаючись до банку за отриманням нової пластикової картки. Або ж ідентифікацію на практиці здійснював листоноша, вручаючи пенсію, зазначили в міністерстві.

Для однієї категорії громадян останні три роки не застосовувалася норма проходження фізичної ідентифікації. А саме: протягом трьох років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації з моменту введення в Україні карантину у зв‘язку з Covid-19. З 1 липня 2023 року, у зв'язку із закінченням карантину, вона відновила свою дію, пояснили в Мінсоцполітики.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України розробив проект порядку встановлення особи одержувача пенсії, інших соціальних виплат шляхом відеоконференцзв’язку. Сеанс триватиме орієнтовно 20 хвилин.

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