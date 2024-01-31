Возраст, стаж и сумма выплат. Как выйти на пенсию в Украине

Условия выхода на пенсию в Украине изменились с нового года. Теперь при достижении пенсионного возраста гражданам нужно иметь больше страхового стажа или работать придется дольше. При этом в 2024 году запланировано несколько этапов повышения выплат.
Более подробно о правилах назначения пенсии, сколько нужно стажа и когда вырастут пенсионные выплаты, – в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались публикации портала Пенсионного фонда Украины, закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", закон о Государственном бюджете Украины на 2024 год, сообщение пресс-службы Министерства социальной политики.
До 2018 года украинцы выходили на пенсию в разном возрасте в зависимости от пола. Пенсионный возраст для мужчин составлял 60 лет, а женщины могли рассчитывать на пенсию с 55 лет. В дальнейшем пенсионный возраст женщин постепенно увеличивался, и к 2021 году сравнялся с мужским – 60 лет.
Однако не всем гражданам могут назначить пенсию по достижении 60-летия. Законом установлено, что человек может выйти на пенсию также в 63 или 65 лет. Все будет зависеть от наличия страхового стажа.
Именно этот показатель является определяющим для назначения пенсии по возрасту. Страховой стаж – период, в течение которого человек работал, а работодатель платил страховые взносы за него.
В действующем законодательстве говорится, что для начисления пенсии в страховой стаж включаются периоды, за которые ежемесячно уплачивались взносы в сумме не менее минимальной.
К примеру, в 2024 году минимальный страховой взнос составляет 1562 грн – 22% от суммы минимальной заработной платы (7100 грн).
Каждый год требования о наличии необходимого страхового стажа меняются – он увеличивается на 12 месяцев. Если в 2018-м для выхода на пенсию в 60 хватало 25 лет стажа, то к 2028-му потребуется уже 35 лет.
С 1 января 2024 произошли очередные изменения в условиях выхода на пенсию по возрасту в зависимости от стажа:
Если человек, которому исполнилось 60 лет в 2024 году, имеет менее 31 года страхового стажа, он не будет получать пенсионные выплаты. В таком случае ему могут назначить пенсию при достижении 63 лет в 2027 году, но если страхового стажа у него будет больше 24 лет.
Однако при наличии 40 лет страхового стажа в 2028 году пенсию будут назначать независимо от возраста.
В случае когда количество лет страхового стажа у человека составляет 15 лет и больше, он имеет право на пенсию по возрасту только при достижении 65 лет. Данная норма действует с 2019 года и не будет меняться, по крайней мере, до 2028-го.
Если стажа менее 15 лет, лицо будет получать социальную помощь от государства, когда ему исполнится 65. Размер соцпомощи равен сумме прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 грн в 2024 году.
Если при достижении 60 лет человеку не хватит страхового стажа, его можно докупить в необходимом количестве для выхода на пенсию. Этот механизм также подойдет для увеличения размера будущей пенсии.
Для этого необходимо заключить договор с Пенсионным фондом. По его условиям возможно самостоятельно определить продолжительность, периодичность и размер страховых взносов.
Страховые взносы имеют право вносить как трудоустроенные (застрахованные) лица, так и не работающие. Для последних при уплате взноса будет увеличиваться страховой страх, а у работающих возрастет сумма заработка для исчисления пенсии.
Уплачивать взносы можно не только за себя, но и в пользу третьих лиц, если в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (РЗО) есть информация о лице, в пользу которого планируется уплата таких взносов, и этот человек не является пенсионером.
Сумма пенсии рассчитывается органами ПФУ индивидуально для каждого гражданина в зависимости от размера заработной платы и страхового стажа.
Страховой стаж, приобретенный после 1 января 2004, исчисляется по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. За периоды работы до 2004 – на основании трудовой книжки и других документов о стаже.
Рассчитать приблизительную сумму пенсии можно в личном кабинете на портале ПФУ в разделе "Пенсионный калькулятор".
Фото: Пенсионный калькулятор на портале ПФУ (facebook.com/pfu.gov.ua)
При достижении лицом 60 лет и наличии необходимого стажа пенсию могут назначить автоматически со дня следующего за днем рождения, если в РЗО есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года. Для этого работодатель или застрахованное лицо должны были подать в ПФУ для оцифровки трудовую книжку или другие документы о стаже.
Если указанной информации нет, человеку следует обратиться в органы ПФУ самостоятельно. Также можно подать заявление на пенсию со всеми необходимыми документами онлайн на портале Пенсионного фонда. Вход в личный кабинет осуществляется с помощью электронной подписи КЭП.
Отдельным категориям граждан могут назначаться пенсии по возрасту до достижения 60 лет:
В этом году запланировано несколько этапов повышения пенсий. Первый из них состоялся в январе 2024 с увеличением размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума.
Пенсионные выплаты выросли для лиц, достигших пенсионного возраста и имеющих полный страховой стаж 30/35 лет для женщин и мужчин соответственно. Этим категориям пенсии рассчитывают из размера минимальной зарплаты. Минимальная пенсия по возрасту устанавливается в размере 40% от минимальной заработной платы. С 1 января – это 2840 грн (ранее 2680 грн).
Относительно увеличения прожиточного минимума в 2024 году, для нетрудоспособных лиц, к которым относятся пенсионеры, с 1 января он увеличился с 2093 до 2361 грн – это минимальная пенсия. Соответственно размеры максимальной пенсии тоже выросли с 20930 грн до 23610 грн.
Однако увеличенные пенсии после роста прожиточного минимума украинцы смогут получить весной вместе с индексацией, как указано в законе о Госбюджете 2024.
Индексация – второй этап повышения, который должен состояться в марте. Размер индексации зависит от уровня инфляции и величины зарплат в прошлом году и станет известен в середине февраля, сообщила глава Минсоцполитики Оксана Жолнович.
Следующий этап также связан с ростом размера минимальной заработной платы. В Государственном бюджете 2024 указано, что с апреля минималка должна вырасти до 8000 грн. Таким образом, лица пенсионного возраста с полным страховым стажем 30/35 лет для женщин и мужчин будут получать минимальную пенсию 3200 грн (40% от минимальной зарплаты).
Также следует отметить, что пенсионерам положены индивидуальные надбавки к основной сумме пенсии за сверхурочный стаж или при достижении 70, 75 и 80 лет.
Напомним, в Украине вырос средний размер пенсии на 762,66 грн или на 16,5% до 5 385,25 грн. На 1 января пенсии получали 10 516 537 человек. За год количество пенсионеров сократилось на 171 384 человека.
Ранее стало известно, что пенсии в Украине без физической проверки (идентификации) будут платить только до 31 марта. Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022.