Вихваляв Захарченка, Гіві і Моторолу: священнослужитель УПЦ МП отримав термін (фото)

"На сторінках власного Telegram-каналу він називав збройну агресію РФ "громадянською війною" в Україні та вихваляв терористів Захарченка, Гіві та Моторолу", - інформують у відомстві.



Також священнослужитель репостив публікації та коментарі пресслужби РПЦ, де виправдовували захоплення частини території нашої держави та героїзували російських окупантів.



"Разом з цим клірик регулярно поширював авторські коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття вірян різних конфесій", - йдеться в повідомленні.

Обрав псевдонім та нав'язував вірянам пропаганду РФ

Зазначається, що, для маскування злочинних дій протоієрей писав у соцмережах під вигаданим псевдонімом.

"Крім того, клірик розповсюджував прокремлівські наративи під час проповідей та особистого спілкування з представниками релігійної громади", - зауважують в СБУ.

Правоохоронці знайшли та затримали зловмисника після того, як він намагався переховуватись від правосуддя за різними адресами в декількох областях України.

"Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь РФ", - зазначили в повідомленні.

Вирок

Суд визнав затриманого винним за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, а також за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Чоловікові призначили покарання у виді 2 років позбавлення волі, зауважуючи на його повній співпраці зі слідством.

Фото: затриманий священнослужитель УПЦ МП у Вінницькій області (t.me/SBUkr/)