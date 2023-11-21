Вихваляв терористів "ДНР". Настоятель храму УПЦ МП у Вінницькій області отримав підозру

Як повідомляють правоохоронці, на власному Telegram-каналі настоятель храму УПЦ МП повторював наративи Кремля про "громадянську війну" в Україні та вихваляв ексватажків терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченка, "Гіві" та "Моторолу".

Також клірик поширював "авторські" коментарі, в яких намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття представників різних конфесій. Для підготовки деструктивного контенту використовував публікації пропагандистських інтернет-ресурсів РФ, у тому числі офіційний сайт російської православної церкви.

Крім того, він розповсюджував антиукраїнську агітацію під час проповідей та спілкування з прихожанами церкви.

При обшуках за місцем проживання клірика виявлено мобільні телефони та комп’ютери із доказами підривної діяльності на користь РФ. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його злочинної діяльності проти нашої держави.

Фото: СБУ оголосила підозру настоятелю храму УПЦ МП у Вінницькій області (ssu.gov.ua)

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Фігурант переховувався від правосуддя на території кількох областей України, але у результаті оперативних дій Служба безпеки встановила його місцезнаходження і затримала.

Наразі йому обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів.

Ситуація з УПЦ МП в Україні

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії. Своєю чергою, РНБО також запровадила санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя). Також до списку потрапив колишній нардеп Вадим Новінський.

На початку квітня 2022 року митрополит УПЦ МП Павло отримав підозру від СБУ. У нього провели обшуки. Зараз він перебуває під домашнім арештом, такий запобіжний захід буде діяти до липня. Він має носити браслет.

Пізніше СБУ провела масштабні обшуки у храмах та церквах УПЦ МП у всій країні. Буквально нещодавно, 7 листопада СБУ прийшла з перевіркою до двох храмів УПЦ МП у Закарпатській області. Там представники московського патріархату славили "руський мир".

Також нагадаємо, що 19 жовтня Верховна рада прийняла за основу законопроєкт про припинення діяльності релігійних організацій, що мають відношення до Росії.

Цей крок наближає Україну до офіційної заборони церков УПЦ МП, зв'язок яких з країною-агресоркою вже доведений перевірками СБУ та гучними викриттями завербованих священнослужителів.

Всі подробиці щодо ініціативи заборони УПЦ Московського патріархату - читайте в матеріалі РБК-Україна.