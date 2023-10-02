Вихваляє Путіна та заперечує існування України: топ-менеджер "Роснафти" отримала підозру

СБУ повідомила про підозру колаборантці та топ-менеджеру "Роснафти" Тетяні Грабович, яка пише книги та пісні, в яких вихваляє російського диктатора Володимира Путіна та заперечує існування України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Зазначається, що раніше Грабович мешкала у Вінниці і була помічницею колишнього нардепа-регіонала Сергія Ківалова. Але у 2014 році вона переїхала до Москви, де отримала громадянство РФ і влаштувалася до одного з департаментів нафтового монополіста країни-агресора.
Там вона відповідає за фінансування "Роснафтою" пропагандистських проєктів Кремля, які спрямовані на поширення фейків про Україну.
У своєму профілі в соцмережі Instagram з мільйоном підписників вона заперечувала існування України та постила привітання з нагоди фейкових "виборів" на тимчасово захоплених територіях.
До того ж, у грудні 2022 року Грабович презентувала свою псевдоісторичну книжку, в якій вона повторює кремлівські наративи про нібито відсутність Української державності.
Експертизи підтвердили, що ці "твори" спрямовані на підтримку збройної агресії РФ та "відбілювання" воєнних злочинів країни-агресора.
СБУ повідомила Грабович про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу:
Нагадаємо, раніше прокремлівський блогер-мільйонник Юрій Подоляка отримав підозру. СБУ встановила, що він причетний до коригування ракетних ударів по Миколаєву.
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