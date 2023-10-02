Восхваляет Путина и отрицает существование Украины: топ-менеджер "Роснефти" получила подозрение

Ранее Грабович жила в Виннице и была помощницей бывшего нардепа-регионала Сергея Кивалова. Но в 2014 году она переехала в Москву, где получила гражданство РФ и обосновалась в одном из департаментов нефтяного монополиста страны-агрессора.

Там она отвечает за финансирование "Роснефтью" пропагандистских проектов Кремля, направленных на распространение фейков об Украине.

В своем профиле в соцсети Instagram с миллионом подписчиков она отрицала существование Украины и постила поздравления по случаю фейковых "выборов" на временно захваченных территориях.

К тому же, в декабре 2022 года Грабович представила свою псевдоисторическую книгу, в которой она повторяет кремлевские нарративы о якобы отсутствии Украинской государственности.

Экспертизы подтвердили, что эти "произведения" направлены на поддержку вооруженной агрессии РФ и "отбеливание" военных преступлений страны-агрессора.

СБУ сообщила Грабович о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к совершению действий, целью которых является насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти);

ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий, целью которых является изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 436 (распространение материалов с призывами к агрессивной войне);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году).

Напомним, ранее прокремлевский блоггер-миллионник Юрий Подоляка получил подозрение. СБУ установила, что он причастен к корректировке ракетных ударов по Николаеву.

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