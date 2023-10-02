Восхваляет Путина и отрицает существование Украины: топ-менеджер "Роснефти" получила подозрение

СБУ сообщила о подозрении коллаборантке и топ-менеджеру "Роснефти" Татьяне Грабович, которая пишет книги и песни, в которых восхваляет российского диктатора Владимира Путина и отрицает существование Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Ранее Грабович жила в Виннице и была помощницей бывшего нардепа-регионала Сергея Кивалова. Но в 2014 году она переехала в Москву, где получила гражданство РФ и обосновалась в одном из департаментов нефтяного монополиста страны-агрессора.
Там она отвечает за финансирование "Роснефтью" пропагандистских проектов Кремля, направленных на распространение фейков об Украине.
В своем профиле в соцсети Instagram с миллионом подписчиков она отрицала существование Украины и постила поздравления по случаю фейковых "выборов" на временно захваченных территориях.
К тому же, в декабре 2022 года Грабович представила свою псевдоисторическую книгу, в которой она повторяет кремлевские нарративы о якобы отсутствии Украинской государственности.
Экспертизы подтвердили, что эти "произведения" направлены на поддержку вооруженной агрессии РФ и "отбеливание" военных преступлений страны-агрессора.
СБУ сообщила Грабович о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса:
Напомним, ранее прокремлевский блоггер-миллионник Юрий Подоляка получил подозрение. СБУ установила, что он причастен к корректировке ракетных ударов по Николаеву.
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