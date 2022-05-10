Воспитателей детских садов из Донецка заставляют переезжать в Мариуполь

Руководителям детских садов оккупированного Донецка поступило распоряжение отобрать персонал для переезда в захваченный Мариуполь. Обещают обеспеченное жильем, которое отобрали жителей Мариуполя, успевших уехать из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки.

Также воспитателей заселят в Мангуш, Никольский, Ялту. Российская оккупационная администрация объясняет это необходимостью "организации работы на местах".

"Такое перемещение кадров связано с недоверием оккупационных администраций к местному населению. Также сказывается массовый выезд персонала на подконтрольную Украине территорию и отказом части сотрудников сотрудничать с оккупационными властями", - объясняют в ГУР.

В свою очередь, персонал, готовящийся к переводу на работу в другие регионы, всячески противится такому решению.

"Некоторые угрожают уволиться, если распоряжение не будет отменено", - добавляют разведчики.