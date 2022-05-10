ru ua
Вт, 10 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Воспитателей детских садов из Донецка заставляют переезжать в Мариуполь

Новина українською →
Мариуполь, Вторник 10 мая 2022 13:43
Воспитателей детских садов из Донецка заставляют переезжать в Мариуполь Фото: Мариуполь (azov.org.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Руководителям детских садов оккупированного Донецка поступило распоряжение отобрать персонал для переезда в захваченный Мариуполь. Обещают обеспеченное жильем, которое отобрали жителей Мариуполя, успевших уехать из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки.

Также воспитателей заселят в Мангуш, Никольский, Ялту. Российская оккупационная администрация объясняет это необходимостью "организации работы на местах".

"Такое перемещение кадров связано с недоверием оккупационных администраций к местному населению. Также сказывается массовый выезд персонала на подконтрольную Украине территорию и отказом части сотрудников сотрудничать с оккупационными властями", - объясняют в ГУР.

В свою очередь, персонал, готовящийся к переводу на работу в другие регионы, всячески противится такому решению.

"Некоторые угрожают уволиться, если распоряжение не будет отменено", - добавляют разведчики.

Как сообщалось, на "Азовстали" еще остаются гражданские граждане, их там больше сотни. А в Мариуполе сейчас проживает около 100 тыс. горожан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь
NEWS
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Теперь для Украины
DAILY
Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы