Вихователів дитячих садків з Донецька змушують переїздити до Маріуполя
Керівникам дитячих садків окупованого Донецька надійшло розпорядження відібрати персонал для переїзду у захоплений Маріуполь. Обіцяють забезпечення житлом, яке відібрали у мешканців Маріуполя, що встигли виїхати з міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управляння розвідки України.
Також вихователів заселять до Мангушу, Нікольського, Ялти. Російська окупаційна адміністрація пояснює це необхідністю "організації роботи на місцях".
"Таке переміщення кадрів пов’язане з недовірою окупаційних адміністрацій до місцевого населення. Також дається взнаки масовий виїзд персоналу на підконтрольну Україні територію та відмовою частини співробітників співпрацювати з окупаційною владою", - пояснюють в ГУР.
Своєю чергою, персонал, який готують до переведення на роботу в інші регіони, всіляко опирається такому рішенню.
"Деякі погрожують звільнитись, якщо розпорядження не скасують", - додають розвідники.
Як повідомлялось, на "Азовсталі" ще лишаються цивільні громадяни, їх там більше сотні. А в Маріуполі наразі проживає близько 100 тис. містян.
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