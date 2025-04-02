Вихователі вимагають 15 тисяч зарплати: Кабмін розгляне петицію
Петиція вихователів дитсадків про підвищення зарплат набрала 25 тисяч підписів. Її має розглянути Кабінет міністрів України та ухвалити рішення.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на петицію.
Петиція з вимогою підвищити заробітну плату вихователям дитячих садків до 15 000 гривень набрала 25 тисяч підписів. Звернення було зареєстровано на сайті урядових петицій і отримало підтримку менш ніж за два місяці.
Автор петиції наголошує, що нинішня зарплата вихователів є вкрай низькою. Вихователь 12-го тарифного розряду отримує близько 7000 гривень на місяць.
У петиції йдеться про несправедливий розрив у зарплатах між вихователями та вчителями шкіл, нестачу кадрів через низьку оплату праці, а також надмірне навантаження на тих, хто залишається працювати. Це, за словами авторів ініціативи, негативно впливає на якість дошкільної освіти.
Тепер Кабмін має розглянути петицію та оприлюднити офіційну відповідь упродовж 10 робочих днів.
Нагадаємо, МОН запроваджує нову систему розрахунку зарплат для вихователів дитсадків. Оплата залежатиме від кількості дітей у групі та навантаження педагога. Відтепер вихователі самі зможуть розрахувати свою ставку. Якщо в групі більше дітей, передбачені доплати або додаткові ставки.
Для груп, що працюють понад 9 годин, передбачено дві повні ставки вихователів. У разі відсутності вихователя інший педагог може замінювати його з доплатою. Також з’являться гнучкі групи (чергові, сезонні, вихідного дня), а батьки зможуть оплачувати додатковий час перебування дітей у садку після 19:00.
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