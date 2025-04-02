Вихователі вимагають 15 тисяч зарплати: Кабмін розгляне петицію

Петиція вихователів дитсадків про підвищення зарплат набрала 25 тисяч підписів. Її має розглянути Кабінет міністрів України та ухвалити рішення.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на петицію .

Петиція з вимогою підвищити заробітну плату вихователям дитячих садків до 15 000 гривень набрала 25 тисяч підписів. Звернення було зареєстровано на сайті урядових петицій і отримало підтримку менш ніж за два місяці.

Автор петиції наголошує, що нинішня зарплата вихователів є вкрай низькою. Вихователь 12-го тарифного розряду отримує близько 7000 гривень на місяць.

У петиції йдеться про несправедливий розрив у зарплатах між вихователями та вчителями шкіл, нестачу кадрів через низьку оплату праці, а також надмірне навантаження на тих, хто залишається працювати. Це, за словами авторів ініціативи, негативно впливає на якість дошкільної освіти.

Тепер Кабмін має розглянути петицію та оприлюднити офіційну відповідь упродовж 10 робочих днів.