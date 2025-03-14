Вихователі дитсадків зможуть самостійно розрахувати свою ставку: як це працюватиме

Міністерство освіти та науки України (МОН) запроваджує новий підхід до розрахунку ставок вихователів дитячих садків. Відтепер рівень зарплати залежатиме від кількості штатних одиниць на групу, що визначається спеціальною формулою.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на коментар заступниці міністра освіти Анастасії Коноваловоїв інтерв'ю "Освіторії" .

За її словами, вихователі зможуть самостійно розраховувати свою ставку, враховуючи навантаження та кількість дітей у групі. Для цього буде створено спеціальний інструмент, а педагоги зможуть пройти навчання під час вебінару.

Як працюватиме нова система

Штатні нормативи. Кількість вихователів залежатиме від віку та кількості дітей у групі. Наприклад, у групах до трьох років передбачено максимум 15 дітей на одного вихователя, а для дітей від трьох років - до 20.

Додаткові ставки. Якщо в групі більше дозволеної кількості дітей, вводиться додаткова ставка вихователя або передбачається доплата. Наприклад, якщо у групі 24 дитини віком 5 років, вихователь отримає надбавку за 4 додаткових вихованців.

Гнучкий розклад. Для груп, що працюють понад 9 годин на день, передбачені дві повні ставки вихователів.

Якщо немає вихователя. У разі вакантної посади інший вихователь може працювати на дві групи, але з обов’язковою доплатою.

Також у дитсадках запровадять гнучкі групи - чергові, сезонні та групи вихідного дня. Батьки зможуть доплачувати за перебування дитини у вечірній групі, якщо не встигають забрати її до 19:00. Крім того, обов’язковим стане табелювання педагогів - до основного навантаження додадуть методичну та організаційну роботу.

МОН планує детально пояснити нові правила під час вебінару для педагогічних працівників.



Як будуть розраховувати заробітну плату вихователів в Україні (скриншот МОН)