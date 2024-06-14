"Виходьте на мітинг!": хакери ГУР завдали кіберудару по муніципальним сайтам у РФ

Хакери Головного управління розвідки здійснили кібератаку на ворожі веб-ресурси на території Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в спецслужбах.
Внаслідок кіберудару по Ульянівській обласній адміністрації були виведені з ладу два гіпервізори, знищено 10 віртуальних машин та 1 ПК, до того ж було виведено з ладу два комутатори та сумарно стерто 20 ТБ даних.
Як повідомляє джерело в спецслужбі, кібератаці передувала фішингова кампанія, направлена також проти інших місцевих адміністрацій, судових інстанцій та місцевого населення.
В результаті спецоперації, на сайті Ульянівської адміністрації зʼявилося нібито розпорядження міського голови Олександра Болдакіна із закликом вийти на мітинг "на підтримку СВО".
Пізніше у місцевих російських ЗМІ опублікували повідомлення про "фейк" від імені Болдакіна в результаті кібератаки.
Також внаслідок кіберудару в розпорядженні підрозділу BO Team опинилися звіти щодо "обходу кандидатів на військову службу". У даних звітах мешканців Улянівська місцеві чиновники називають "відпрацьовуваними особами".
"Мешканці Ульянівська, якщо вам дороге ваше життя - не виходьте з дому! Співробітникам адміністрації потрібно виконувати план, вони підуть на все заради того, щоб утриматися у своїх кріслах, вони вже йдуть за вами! А ще краще - спаліть адміністрацію, адже шансів вижити після відправки в Україну - практично жодних", - зазначили у своєму зверненні хакери з BO Team.
Нагадаємо, що це не перша кібератака українських хакерів в Росії. Раніше цього року хакери та ГУР атакували дочірню компанію російської "МТС".
За день до того фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили масштабну кібератаку проти ресурсів правлячої партії "Єдина Росія".
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