"Виходьте на мітинг!": хакери ГУР завдали кіберудару по муніципальним сайтам у РФ

Внаслідок кіберудару по Ульянівській обласній адміністрації були виведені з ладу два гіпервізори, знищено 10 віртуальних машин та 1 ПК, до того ж було виведено з ладу два комутатори та сумарно стерто 20 ТБ даних.

Як повідомляє джерело в спецслужбі, кібератаці передувала фішингова кампанія, направлена також проти інших місцевих адміністрацій, судових інстанцій та місцевого населення.

В результаті спецоперації, на сайті Ульянівської адміністрації зʼявилося нібито розпорядження міського голови Олександра Болдакіна із закликом вийти на мітинг "на підтримку СВО".

Пізніше у місцевих російських ЗМІ опублікували повідомлення про "фейк" від імені Болдакіна в результаті кібератаки.

Також внаслідок кіберудару в розпорядженні підрозділу BO Team опинилися звіти щодо "обходу кандидатів на військову службу". У даних звітах мешканців Улянівська місцеві чиновники називають "відпрацьовуваними особами".

"Мешканці Ульянівська, якщо вам дороге ваше життя - не виходьте з дому! Співробітникам адміністрації потрібно виконувати план, вони підуть на все заради того, щоб утриматися у своїх кріслах, вони вже йдуть за вами! А ще краще - спаліть адміністрацію, адже шансів вижити після відправки в Україну - практично жодних", - зазначили у своєму зверненні хакери з BO Team.