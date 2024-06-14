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"Выходите на митинг!": хакеры ГУР нанесли киберудар по муниципальным сайтам в РФ

Фото: хакеры ГУР совершили кибератаку в РФ (militarist.ua)
Автор: Юлия Акимова, Карина Левицкая

Хакеры Главного управления разведки совершили кибератаку на враждебные веб-ресурсы на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

В результате киберудара по Ульяновской областной администрации были выведены из строя два гипервизора, уничтожено 10 виртуальных машин и 1 ПК, к тому же были выведены из строя два коммутатора и суммарно стерты 20 ТБ данных. 

Как сообщает источник в спецслужбе, кибератаке предшествовала фишинговая кампания, направленная также против других местных администраций, судебных инстанций и местного населения.

 

В результате спецоперации на сайте Ульяновской администрации появилось якобы распоряжение городского головы Александра Болдакина с призывом выйти на митинг "в поддержку СВО".

Позже в местных российских СМИ опубликовали сообщение о "фейке" от имени Болдакина в результате кибератаки.

Также в результате киберудара в распоряжении подразделения BO Team оказались отчеты по "обходу кандидатов на военную службу". В данных отчетах жителей Ульяновских местные чиновники называют "отрабатываемыми лицами".

"Жители Ульяновска, если вам дорога ваша жизнь – не выходите из дома! Сотрудникам администрации нужно выполнять план, они пойдут на все ради того, чтобы удержаться в своих креслах, они уже идут за вами! А еще лучше - сожгите администрацию, ведь шансов выжить после отправки в Украину практически никаких", - отметили в своем обращении хакеры из BO Team.

 

Это не первая кибератака украинских хакеров в России. Ранее в этом году хакеры и ГУР атаковали дочернюю компанию российской "МТС".

Днем ранее специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины осуществили масштабную кибератаку против ресурсов правящей партии "Единая Россия".

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