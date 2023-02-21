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"Виходить з-під контролю". У Китаї зробили заяву про війну в Україні

Фото: у Китаї заявили, що війна в Україні "виходить з-під контролю" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Китаї заявили, що "глибоко стурбовані" тим, що війна в Україні нібито "виходить з-під контролю".

Про це заявив глава МЗС Китаю Цінь Ган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Міністр закордонник справ виступи на конференції з безпеки Lanting, який проходить у Пекіні.

"Китай глибоко стурбований безперервною ескалацією конфлікту та можливістю виходу ситуації з-під контролю", зазначив він.

Водночас Цінь Ган закликав інші країни не "розпалювати вогонь".

"Ми закликаємо відповідні країни негайно припинити розпалювати вогонь, звинувачувати Китай і розкручувати риторику "сьогодні Україна, завтра Тайвань"", - сказав він.

Нагадаємо, вчора радник китайського лідера Ван І після поїздки в Європу приїхав до Москви. Він заявив, що хоче обговорити можливий мирний план для України, який анонсували раніше.

Водночас у МЗС Китаю заявили, що США не повинні "читати лекції" у питанні можливого постачання зброї до Росії.

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