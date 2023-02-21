RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Выходит из-под контроля". В Китае сделали заявление о войне в Украине

Фото: в Китае заявили, что война в Украине "выходит из-под контроля" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Китае заявили, что "глубоко обеспокоены" тем, что война в Украине якобы "выходит из-под контроля".

Об этом заявил глава МИД Китая Цинь Ган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Министр иностранных дел выступил на конференции по безопасности Lanting, который проходит в Пекине.

"Китай глубоко обеспокоен непрерывной эскалацией конфликта и возможностью выхода из-под контроля", отметил он.

В то же время Цинь Ган призвал другие страны не "разжигать огонь".

"Мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить разжигать огонь, обвинять Китай и раскручивать риторику "сегодня Украина, завтра Тайвань"", - сказал он.

Напомним, вчера советник китайского лидера Ван И после поездки в Европу приехал в Москву. Он заявил, что хочет обсудить возможный мирный план для Украины, анонсированный ранее.

В то же время в МИД Китая заявили, что США не должны "читать лекции" по вопросу возможной поставки оружия в Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайВойна в УкраинеВойна России против Украины