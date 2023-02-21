ua ru
Вт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Виходить з-під контролю". У Китаї зробили заяву про війну в Україні

Новость на русском →
Пекін, Вівторок 21 лютого 2023 08:29
"Виходить з-під контролю". У Китаї зробили заяву про війну в Україні Фото: у Китаї заявили, що війна в Україні "виходить з-під контролю" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Китаї заявили, що "глибоко стурбовані" тим, що війна в Україні нібито "виходить з-під контролю".

Про це заявив глава МЗС Китаю Цінь Ган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Міністр закордонник справ виступи на конференції з безпеки Lanting, який проходить у Пекіні.

"Китай глибоко стурбований безперервною ескалацією конфлікту та можливістю виходу ситуації з-під контролю", зазначив він.

Водночас Цінь Ган закликав інші країни не "розпалювати вогонь".

"Ми закликаємо відповідні країни негайно припинити розпалювати вогонь, звинувачувати Китай і розкручувати риторику "сьогодні Україна, завтра Тайвань"", - сказав він.

Нагадаємо, вчора радник китайського лідера Ван І після поїздки в Європу приїхав до Москви. Він заявив, що хоче обговорити можливий мирний план для України, який анонсували раніше.

Водночас у МЗС Китаю заявили, що США не повинні "читати лекції" у питанні можливого постачання зброї до Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Виробництво боєприпасів для Gepard у Німеччині: названо терміни початку поставок в Україну
Виробництво боєприпасів для Gepard у Німеччині: названо терміни початку поставок в Україну
DAILY
З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку