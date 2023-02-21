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"Выходит из-под контроля". В Китае сделали заявление о войне в Украине

Новина українською →
Пекин, Вторник 21 февраля 2023 08:29
"Выходит из-под контроля". В Китае сделали заявление о войне в Украине Фото: в Китае заявили, что война в Украине "выходит из-под контроля" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Китае заявили, что "глубоко обеспокоены" тем, что война в Украине якобы "выходит из-под контроля".

Об этом заявил глава МИД Китая Цинь Ган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Министр иностранных дел выступил на конференции по безопасности Lanting, который проходит в Пекине.

"Китай глубоко обеспокоен непрерывной эскалацией конфликта и возможностью выхода из-под контроля", отметил он.

В то же время Цинь Ган призвал другие страны не "разжигать огонь".

"Мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить разжигать огонь, обвинять Китай и раскручивать риторику "сегодня Украина, завтра Тайвань"", - сказал он.

Напомним, вчера советник китайского лидера Ван И после поездки в Европу приехал в Москву. Он заявил, что хочет обсудить возможный мирный план для Украины, анонсированный ранее.

В то же время в МИД Китая заявили, что США не должны "читать лекции" по вопросу возможной поставки оружия в Россию.

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