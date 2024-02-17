При виході з Авдіївки деяка кількість бійців потрапила в полон, - Тарнавський

Вихід українських військ з Авдіївки відбувався відповідно до плану. Але на завершальному етапі деяка кількість українських бійців потрапила в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Таврійського напрямку бригадного генерала Олександра Тарнавського у Telegram.

"Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон", - повідомив він.

Генерал додав, що Україна звернеться до міжнародних організацій та країн-посередників, щоб було забезпечене гуманне поводження з полоненими та повернення воїнів додому.

У Третій окремій штурмовій бригаді вважають, що вихід з Авдіївки - це було правильне та логічне рішення, але надзвичайно складне в реалізації. Заступника командира бригади Максима Жорін зазначає, що станом на зараз операція по виводу військ триває.

"Ситуація в цілому на цьому напрямку важка, попереду нас чекають дуже складні бої", - додав він.

Крім того, аналітики DeepState оновили карту. Ще зранку Авдіївка виглядала як напівоточена, але тепер помітно, що більшу частину міста контролюють російські війська.

скриншот deepstatemap.live

Бої за Авдіївку

Окупаційні війська намагаються "взяти" Авдіївку з осені 2023 року. У лютому ситуація на цьому напрямку стала критичною. Бійців Третьої штурмової бригади передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони.

Захисники повідомляли про важкі бої, окупанти застосовували фосфорні снаряди, на коксохімі горіли цистерни з мазутом.

Як відомо, українські сили вирішили відійти з Авдіївки на тлі постійних атак ворога та переважаючої сили противника.

Що означає вихід ЗСУ з Авдіївки та як це вплине на ситуацію на фронт - у матеріалі РБК-Україна.