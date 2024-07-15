За вихідні на водоймах загинули 66 українців, - ДСНС

"На щастя, 11 осіб, зокрема 4 дітей, вдалося врятувати", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, загалом з початку 2024 року на водних об’єктах України загинули 672 громадяни, з них – 76 дітей.

Рятівники закликали бути обережними під час відпочинку біля води: оцінювати свої фізичні можливості, обирати лише пристосовані для купання місця, не запливати надто далеко, особливо у незнайомих водоймах, пильнувати дітей.

"І не забувайте - вода не лише освіжає у спеку, але і забирає життя", - йдеться повідомленні.