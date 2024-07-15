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За выходные на водоемах погибли 66 украинцев, - ГСЧС

Фото: на водоемах за выходные погибли 66 украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В минувшие выходные погибли на водоемах Украины 66 человек, среди них 10 детей. Больше всего жертв в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"К счастью, 11 человек, в том числе 4 детей, удалось спасти", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего с начала 2024 года на водных объектах Украины погибли 672 гражданина, из них – 76 детей.

Спасатели призвали быть осторожными во время отдыха у воды: оценивать свои физические возможности, выбирать только приспособленные для купания места, не заплывать слишком далеко, особенно в незнакомых водоемах, следить за детьми.

"И не забывайте - вода не только освежает в жару, но и уносит жизнь", - говорится в сообщении.

Напомним, в последние дни в Украине установилась жаркая погода. Температура местами достигает 40 градусов. В Киеве она поднялась лишь до 35,9 градусов.

По данным последним Госстата, до войны, в 2021 году, в Украине на водоемах погибли 1 528 человек. Это больше, чем гибель на пожаре – 1 221.

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