Вихідні у лютому: скільки відпочиватимуть українці

У лютому 2024 року в Україні для працівників із п'ятиденним робочим тижнем буде вісім вихідних днів та 21 робочий день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кодекс законів про працю (КЗпП).
Цей рік високосний, тому в лютому буде 29 днів.
Ухвалений Верховною радою у березні 2022 року закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією. Законом скасовано всі святкові дні, передбачені КЗпП.
За даними НБУ, скасування святкових днів після початку війни дещо пригальмувала падіння економіки України у 2022 році. Водночас зараз цей фактор не є визначальним і важливим.
Як повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, святкові дні, які ми не святкуємо, становлять приблизно 4,5% кількості робочих днів.
Зазначимо, Мінекономіки підготувало проект нового Трудового кодексу, який полегшує звільнення з роботи. Водночас, проект передбачає, що щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю не менше 28 календарних днів за кожен відпрацьований робочий рік.