UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вихідні у лютому: скільки відпочиватимуть українці

Фото: у лютому буде 8 вихідних днів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У лютому 2024 року в Україні для працівників із п'ятиденним робочим тижнем буде вісім вихідних днів та 21 робочий день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кодекс законів про працю (КЗпП).

Цей рік високосний, тому в лютому буде 29 днів.

Вихідні під час війни

Ухвалений Верховною радою у березні 2022 року закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією. Законом скасовано всі святкові дні, передбачені КЗпП.

За даними НБУ, скасування святкових днів після початку війни дещо пригальмувала падіння економіки України у 2022 році. Водночас зараз цей фактор не є визначальним і важливим.

Як повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, святкові дні, які ми не святкуємо, становлять приблизно 4,5% кількості робочих днів.

Зазначимо, Мінекономіки підготувало проект нового Трудового кодексу, який полегшує звільнення з роботи. Водночас, проект передбачає, що щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю не менше 28 календарних днів за кожен відпрацьований робочий рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
работа в УкраинеТрудовой кодекс