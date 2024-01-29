Выходные в феврале: сколько будут отдыхать украинцы

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Выходные во время войны

Принятый Верховной радой в марте 2022 года закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией. Законом отменены все праздничные дни, предусмотренные КЗоТ.

По данным НБУ, отмена праздничных дней после начала войны несколько притормозила падение экономики Украины в 2022 году. В то же время сейчас этот фактор не является определяющим и важным.

Как сообщил замглавы НБУ Сергей Николайчук, праздничные дни, которые мы не празднуем, составляют примерно 4,5% от количества рабочих дней.

Отметим, Минэкономики подготовило проект нового Трудового кодекса, который упрощает увольнение с работы. Вместе с тем, проект предусматривает, что ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 28 календарных дней за каждый отработанный рабочий год.