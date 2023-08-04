Вихід Росії із зернової угоди викликав зростання світових цін на продовольство, - ООН

Індекс цін на продовольство ФАО, який відслідковує щомісячні зміни світових цін на продовольчі товари, що продаються в усьому світі, у липні становив у середньому 123,9 пункту, що на 1,3% більше, ніж попереднього місяця, але на 11,8% нижче за рівень липня 2022 року.

"Зростання було викликане різким стрибком індексу цін на рослинні олії ФАО, який зріс на 12,1% порівняно з червнем після семи місяців поспіль зниження. Світові ціни на олію за місяць зросли більш ніж на 15%, в основному через відновлення невизначеності щодо експортних поставок після рішення Російської Федерації припинити реалізацію Чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Індекс цін на зернові ФАО знизився на 0,5% порівняно з червнем, що було обумовлено падінням міжнародних котирувань на фуражне зерно на 4,8% через збільшення сезонних поставок кукурудзи з поточних урожаїв в Аргентині та Бразилії та потенційно вищого, ніж очікувалося виробництво в США. Тим не менш, світові ціни на пшеницю зросли на 1,6%, що стало їх першим місячним зростанням за дев'ять місяців, через невизначеність щодо експорту з України, а також засуху в Північній Америці.

Індекс цін на цукор ФАО знизився на 3,9%, оскільки хороший прогрес у збиранні врожаю цукрової тростини в Бразилії та покращення дощів у більшості районів вирощування в Індії вплинули на світові котирування, а також стриманий попит з боку Індонезії та Китаю, найбільших світових імпортерів. цукру. Постійні побоювання з приводу потенційного впливу явища Ель-Ніньо на врожай цукрової тростини, поряд із вищими міжнародними цінами на сиру нафту, пом'якшили падіння.

Індекс цін на молочні продукти ФАО в липні знизився на 0,4% і став на 20,6% нижче за своє значення в липні 2022 року. Світові ціни на сир трохи відновилися після різкого недавнього зниження, оскільки спекотна погода вплинула на сезонне скорочення постачання молока до Європи.

Індекс цін на м'ясо ФАО знизився на 0,3%, порівняно з червнем. Котирування на яловичину, баранину та м'ясо птиці знизилися через стабільні поставки і в деяких випадках зниження попиту з боку провідних імпортерів. Ціни на свинину, навпаки, зросли, відображаючи високий сезонний попит у поєднанні з дефіцитом поставок із Західної Європи і США, що продовжується.