Выход России из зерновой сделки вызвал рост мировых цена на продовольствие, - ООН

Индекс цен на продовольствие ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на продовольственные товары, продаваемые во всем мире, в июле составил в среднем 123,9 пункта, что на 1,3% больше, чем в предыдущем месяце, но на 11,8% ниже уровня июля 2022 года.

"Рост был вызван резким скачком индекса цен на растительные масла ФАО, который вырос на 12,1% по сравнению с июнем после семи месяцев подряд снижения. Мировые цены на подсолнечное масло за месяц выросли более чем на 15%, в основном из-за возобновления неопределенности в отношении экспортных поставок после решения Российской Федерации прекратить реализацию Черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Индекс цен на зерновые ФАО снизился на 0,5% по сравнению с июнем, что было обусловлено падением международных котировок на фуражное зерно на 4,8% из-за увеличения сезонных поставок кукурузы из текущих урожаев в Аргентине и Бразилии и потенциально более высокого, чем ожидалось, производства в США. Тем не менее, мировые цены на пшеницу выросли на 1,6%, что стало их первым месячным ростом за девять месяцев, из-за неопределенности в отношении экспорта из Украины, а также продолжающейся засухи в Северной Америке.

Индекс цен на сахар ФАО снизился на 3,9%, так как хороший прогресс в сборе урожая сахарного тростника в Бразилии и улучшение дождей в большинстве районов выращивания в Индии повлияли на мировые котировки, а также сдержанный спрос со стороны Индонезии и Китая, крупнейших мировых импортеров сахара. Постоянные опасения по поводу потенциального воздействия явления Эль-Ниньо на урожай сахарного тростника, наряду с более высокими международными ценами на сырую нефть, смягчили падение.

Индекс цен на молочные продукты ФАО в июле снизился на 0,4% и стал на 20,6% ниже своего значения в июле 2022 года. Мировые цены на сыр немного восстановились после резкого недавнего снижения, поскольку жаркая погода повлияла на сезонное сокращение поставок молока в Европе.

Индекс цен на мясо ФАО снизился на 0,3% по сравнению с июнем. Котировки на говядину, баранину и мясо птицы снизились из-за стабильных поставок и в некоторых случаях снижения спроса со стороны ведущих импортеров. Цены на свинину, напротив, выросли, отражая высокий сезонный спрос в сочетании с продолжающимся дефицитом поставок из Западной Европы и США.