Выход России из "зерновой сделки": Подоляк предлагает запустить военные патрули коридоров

Странам союзникам Украины необходимо запустить военный патруль "зерновых коридоров" в ответ на выход России из Черноморской инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

Он напомнил, что зерно не может быть законной военной целью, а Черное море - не является внутренней акваторией России и не регулируется ее юрисдикцией. Несмотря на это страна-агрессор пытается препятствовать экспорту украинского зерна.

"Так вот, вместо того, чтобы выдать мандат на соответствующие юридические действия, обеспечить военный патруль зерновых коридоров вдоль международно признанных границ и указать РФ на недопустимость препятствования движению кораблей в рамках международного права, продолжается сеанс публичных унижений и мольба агрессора и нарушителя проявить приверженность", - написал Подоляк.

По его словам, сейчас главное - обозначить позицию, что международное право существует, и нарушать его нельзя. А найдутся ли желающие создать условную патрульную полицию - уже другой вопрос.

Россия вышла из "зерновой сделки"

Напомним, сегодня, 17 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его страна приостанавливает участие в "зерновой сделке". Он объяснил это тем, что условия РФ в рамках договоренностей якобы не выполняются.

На это уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал продолжить действие "зерновой сделки" без участия России.