Вихід РФ з "зернової угоди". ЄС хоче збільшити експорт української продукції

"Це означає, що сотні тисяч людей по всьому світу будуть позбавлені основних продуктів харчування... Вони використовують голод як зброю. Це одна з найгірших речей, які Путін міг зробити", - заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель на полях саміту блоку з країнами Латинської Америки та Карибського басейну.

Ще один неназваний посадовець ЄС сказав виданню, що у Брюсселі підтримують зусилля ООН та Туреччини повернути Росію до "зернової угоди".

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що ЄС прагне відповісти на рішення РФ розширенням наземних маршрутів експорту українського зерна. Мова йде про так звані "смуги солідарності", а також постачання автомобільним та залізничним транспортом через сусідів України з ЄС та Молдову.

"Є й інші шляхи вивезення зерна з України, наприклад, через Румунію та Польщу. Якщо росіяни продовжуватимуть політику перешкоджання експорту зерна та добрив з України, нам доведеться шукати інші шляхи для вивезення зерна", - сказав політик.

Росія зірвала "зернову угоду"

Як повідомлялося, вчора Росія заявила, що виходить з "зернової угоди". Москва пояснила свої дії нібито невиконанням її вимог.

Проте варто зазначити, що РФ декілька місяців блокувала стабільну роботу "зернового коридору". Російська сторона зривала перевірки кораблів, а також обстрілювала зернові терміни одеських портів.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

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