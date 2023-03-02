Вихід РФ із договору про стратегічне озброєння не послабить підтримки України, - Держдеп

Призупинення Росією участі у договорі про стратегічні наступальні озброєння не змінить підходів США до підтримки України в умовах її протистояння агресії РФ.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Заявлене РФ призупинення участі в договорі про стратегічні наступальні озброєння не завадить Сполученим Штатам продовжувати підтримку України", - заявив Прайс.

За словами представника Держдепартаменту США, Вашингтон продовжить реагувати на російську агресію саме так, як вони окреслили це раніше і Росії, та решті світу.

У той же час, Прайс наголосив, що виконання між ядерними державами домовленості щодо скорочення наступальних озброєнь відповідає інтересам як Сполучених Штатів, так і Росії, а також усього світу.