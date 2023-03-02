Выход РФ из договора о стратегическом вооружении не ослабит поддержку Украины, - Госдеп

Приостановка Россией участия в договоре о стратегических наступательных вооружениях не изменит подходов США к поддержке Украины в условиях ее противостояния агрессии РФ.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Заявленная РФ приостановка участия в договоре о стратегических наступательных вооружениях не помешает Соединенным Штатам продолжать поддержку Украины", - заявил Прайс.

По словам представителя Госдепартамента США, Вашингтон продолжит реагировать на российскую агрессию именно так, как они очертили это раньше и России, и остальному миру.

В то же время, Прайс подчеркнул, что выполнение между ядерными государствами договоренности о сокращении наступательных вооружений отвечает интересам как Соединенных Штатов, так и России, а также всего мира.