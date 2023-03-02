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Вихід РФ із договору про стратегічне озброєння не послабить підтримки України, - Держдеп

Новость на русском →
Четвер 02 березня 2023 01:35
Вихід РФ із договору про стратегічне озброєння не послабить підтримки України, - Держдеп Фото: представник Держдепартаменту США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Призупинення Росією участі у договорі про стратегічні наступальні озброєння не змінить підходів США до підтримки України в умовах її протистояння агресії РФ.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Заявлене РФ призупинення участі в договорі про стратегічні наступальні озброєння не завадить Сполученим Штатам продовжувати підтримку України", - заявив Прайс.

За словами представника Держдепартаменту США, Вашингтон продовжить реагувати на російську агресію саме так, як вони окреслили це раніше і Росії, та решті світу.

У той же час, Прайс наголосив, що виконання між ядерними державами домовленості щодо скорочення наступальних озброєнь відповідає інтересам як Сполучених Штатів, так і Росії, а також усього світу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про зупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння зі США.

Більш детально про такий крок країни-агресора можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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