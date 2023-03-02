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Выход РФ из договора о стратегическом вооружении не ослабит поддержку Украины, - Госдеп

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Четверг 02 марта 2023 01:35
Выход РФ из договора о стратегическом вооружении не ослабит поддержку Украины, - Госдеп Фото: представитель Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Приостановка Россией участия в договоре о стратегических наступательных вооружениях не изменит подходов США к поддержке Украины в условиях ее противостояния агрессии РФ.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Заявленная РФ приостановка участия в договоре о стратегических наступательных вооружениях не помешает Соединенным Штатам продолжать поддержку Украины", - заявил Прайс.

По словам представителя Госдепартамента США, Вашингтон продолжит реагировать на российскую агрессию именно так, как они очертили это раньше и России, и остальному миру.

В то же время, Прайс подчеркнул, что выполнение между ядерными государствами договоренности о сокращении наступательных вооружений отвечает интересам как Соединенных Штатов, так и России, а также всего мира.

Напомним, ранее стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о приостановлении участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США.

Более детально о таком шаге страны-агрессора можете узнать в материале РБК-Украина.

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