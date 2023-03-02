Выход РФ из договора о стратегическом вооружении не ослабит поддержку Украины, - Госдеп
Приостановка Россией участия в договоре о стратегических наступательных вооружениях не изменит подходов США к поддержке Украины в условиях ее противостояния агрессии РФ.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Заявленная РФ приостановка участия в договоре о стратегических наступательных вооружениях не помешает Соединенным Штатам продолжать поддержку Украины", - заявил Прайс.
По словам представителя Госдепартамента США, Вашингтон продолжит реагировать на российскую агрессию именно так, как они очертили это раньше и России, и остальному миру.
В то же время, Прайс подчеркнул, что выполнение между ядерными государствами договоренности о сокращении наступательных вооружений отвечает интересам как Соединенных Штатов, так и России, а также всего мира.
Напомним, ранее стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о приостановлении участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США.
Более детально о таком шаге страны-агрессора можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.