Call of Duty змінює звичний графік виходу ігор: що важливо знати

Середа 10 грудня 2025 15:37
Call of Duty змінює звичний графік виходу ігор: що важливо знати Activision оголосила про зміну стратегії випуску ігор серії Call of Duty (фото: Game Rant)
Автор: Павло Колеснік

Activision змінює стратегію Call of Duty: нові ігри серії Modern Warfare і Black Ops більше не виходитимуть поспіль. Компанія планує пропонувати "абсолютно унікальний досвід щороку", щоб кожен реліз відрізнявся від попереднього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Activision обіцяє інновації та боротьбу з конкурентами

Black Ops 7 вийшла в листопаді й отримала неоднозначні відгуки, а в Європі запуск гри виявився "розчаровуючим". Перед виходом гри старший директор з виробництва Treyarch Єль Міллер зізнавався, що хвилюється: Black Ops 6 і Black Ops 7 можуть здатися гравцям занадто схожими.

"Ми просуватимемо інновації, які дійсно значущі, а не просто поступові поліпшення. Хоча ми поки не розкриваємо подробиць, з нетерпінням чекаємо моменту, коли зможемо поділитися планами", - заявляє Activision.

Компанія також наголосила, що "майбутнє Call of Duty дуже сильне" і що "найкращі дні серії ще попереду завдяки глибині й таланту команд розробників". За словами Activision, "наступна ера Call of Duty буде точно відповідати очікуванням гравців і додасть сюрпризи, які просунуть франшизу і жанр вперед".

На тлі цього у 2025 році Call of Duty конкурує з Battlefield 6 від EA, яка продала понад сім мільйонів копій за перші три дні та вже позиціонується EA як "найпродаваніший шутер року", а також з Arc Raiders, що розійшлася накладом понад чотири мільйони копій.

