Вихід на пенсію у 50 років: який стаж потрібен в Україні

Зокрема, йдеться про деякі категорії шахтарів.

Хто підпадає під пільгу

Дію закону про престижність шахтарської праці поширюють на кілька категорій працівників. До них належать:

працівники державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб у вугільній промисловості, зайняті на підземних роботах за Списком №1;

працівники, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, а також марганцеві, уранові, магнієві та озокеритні руди на підземних роботах повний робочий день;

працівники шахтобудівних підприємств, зайняті повний робочий день під землею;

члени сімей усіх перелічених категорій працівників.

Скільки стажу потрібно для ранньої пенсії

Пільгову пенсію за віком призначають працівникам, які повний робочий день зайняті на підземних роботах або на роботах з особливо шкідливими й важкими умовами праці за Списком №1.

Право на таку виплату виникає після досягнення 50 років. Але окрім віку, важливий ще й страховий стаж:

чоловікам потрібно не менше 25 років загального стажу, з них щонайменше 10 років - безпосередньо на зазначених роботах;

жінкам потрібно не менше 20 років загального стажу, з них щонайменше 7 років і 6 місяців - на зазначених роботах.

Умови пільгового пенсійного забезпечення визначають за результатами атестації робочих місць.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що працюючі пенсіонери можуть претендувати на вищу виплату, якщо після призначення чи попереднього перерахунку вони набрали щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу.