Вихід GTA 6 перенесли: Rockstar назвала нову дату релізу і пояснила причину

Реакція Rockstar

У Rockstar зазначили, що грі потрібен додатковий час на доопрацювання.

"Ці додаткові місяці дадуть нам змогу завершити проект із тим рівнем якості, на який ви очікуєте та на який заслуговуєте. Хоча чекати доведеться трохи довше, ми дуже раді, що гравці зможуть досліджувати великий штат Леоніда і повернутися в сучасний Вайс-Сіті", - заявили в компанії.

Спочатку реліз GTA 6 був намічений на травень 2026 року, а до цього - на 2025 рік. Розробка гри ведеться з 2018 року, після виходу Red Dead Redemption 2.

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI тепер вийде у четвер, 19 листопада 2026 року.



Нам шкода, що ми додали додатковий час до того, що, як ми усвідомлюємо, вже затягнулося, але ці додаткові місяці дадуть нам змогу закінчити гру з тим рівнем полірування, якого ви вже звикли очікувати, і... pic.twitter.com/yLX9KIiDzX - Rockstar Games (@RockstarGames) 6 листопада 2025 року



Чому розробка GTA 6 займає так багато часу?

Фанати чекають на продовження серії вже понад десять років - GTA 5 вийшла 2013 року. Про хід розробки офіційно відомо небагато.

Минулого місяця студія Rockstar North звільнила від 30 до 40 співробітників. За даними Bloomberg, частина з них намагалася створити профспілку. Представники студії заявили, що звільнення пов'язані з "обговоренням конфіденційної інформації в публічному просторі".

Що відомо про нову частину GTA

Після оголошення нової дати Rockstar опублікувала новий трейлер і деталі гри.

Головними героями стануть Джейсон Дюваль і Люсія Камінос - Люсія стане першою жінкою-протагоністом в історії серії GTA.

Події розгорнуться в штаті Леоніда - ігровому аналогу Флориди. Гравці зможуть досліджувати Вайс-Сіті, аналоги Кі-Веста, Еверглейдс та інших відомих регіонів. Як і раніше, на гравців чекають сюжетні місії, пов'язані з кримінальною діяльністю.

Ціна і платформи

Rockstar поки не розкриває вартість гри. У мережі обговорюють імовірність того, що GTA 6 може стати першим масштабним релізом із ціною близько 100 доларів.

Гра вийде на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і Xbox Series S.