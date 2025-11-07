Выход GTA 6 перенесли: Rockstar назвала новую дату релиза и объяснила причину

Реакция Rockstar

В Rockstar отметили, что игре требуется дополнительное время на доработку.

"Эти дополнительные месяцы позволят нам завершить проект с тем уровнем качества, которого вы ожидаете и которого заслуживаете. Хотя ждать придется немного дольше, мы очень рады, что игроки смогут исследовать обширный штат Леонида и вернуться в современный Вайс-Сити", - заявили в компании.

Первоначально релиз GTA 6 был намечен на май 2026 года, а до этого - на 2025 год. Разработка игры ведется с 2018 года, после выхода Red Dead Redemption 2.



Почему разработка GTA 6 занимает так много времени?

Фанаты ждут продолжение серии уже более десяти лет - GTA 5 вышла в 2013 году. О ходе разработки официально известно немного.

В прошлом месяце студия Rockstar North уволила от 30 до 40 сотрудников. По данным Bloomberg, часть из них пыталась создать профсоюз. Представители студии заявили, что увольнения связаны с "обсуждением конфиденциальной информации в публичном пространстве".

Что известно о новой части GTA

После объявления новой даты Rockstar опубликовала новый трейлер и детали игры.

Главными героями станут Джейсон Дюваль и Люсия Каминос - Люсия станет первой женщиной-протагонистом в истории серии GTA.

События развернутся в штате Леонида - игровом аналоге Флориды. Игроки смогут исследовать Вайс-Сити, аналоги Ки-Уэста, Эверглейдс и других известных регионов. Как и ранее, игроков ждут сюжетные миссии, связанные с криминальной деятельностью.

Цена и платформы

Rockstar пока не раскрывает стоимость игры. В сети обсуждают вероятность того, что GTA 6 может стать первым масштабным релизом с ценой около 100 долларов.

Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.