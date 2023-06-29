"Вигризають" кожен метр. ЗСУ просунулись від 1,2 до 1,5 км на двох напрямках, - Маляр

Південь

За даними Маляр, на напрямку "Рівнопіль - Володине" ЗСУ мають успіх, зараз закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику. Фактично знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад.

"На Бердянському напрямку є просування 1300 м. Ворог підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону", - розповіла вона.

Схід

На Бахмутському напрямку наші війська перехопили оперативну ініціативу на цій ділянці фронту.

"У напрямку Кліщіївка просунулись на 1200 м. У напрямку Курдюмівки - на 1500 м", - додала Маляр.

Як вона додала, противник намагається утримати зайняті позиції, проводить контратаки, але поступово відступає після понесених втрат.

Бахмут

Боротьба триває на флангах міста. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма своїми силами.

"Наші мають успіх. Зараз закріплюються на звільнених рубежах. Загалом на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої", - додала Маляр.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, ЗСУ відбили спроби контратак ворога на кількох напрямках, всього минулої доби сталося близько 40 бойових зіткнень. Як пишуть у звіті ISW, ЗСУ провели кілька розвідувальних атак на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а також просунулися в Донецькій та Запорізькій областях.