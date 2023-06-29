"Выгрызают" каждый метр. ВСУ продвинулись от 1,2 до 1,5 км на двух направлениях, - Маляр

Юг

По данным Маляр, на направлении "Ровнополь - Володино" ВСУ имеют успех, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери противнику. Фактически обескровливают наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав.

"На Бердянском направлении есть продвижение 1300 м. Враг подтягивает для обороны все свои резервы, даже бригаду морской пехоты, которая в свое время убегала из Херсона", - рассказала она.

Восток

На Бахмутском направлении наши войска перехватили оперативную инициативу на этом участке фронта.

"В направлении Клищиевка продвинулись на 1200 м. В направлении Курдюмовки - на 1500 м", - добавила Маляр.

Как она добавила, противник пытается удержать занятые позиции, производит контратаки, но постепенно отступает после понесенных потерь.

Бахмут

Борьба идет на флангах города. Враг подтягивает туда резервы и цепляется за Бахмут всеми своими силами.

"Наши преуспевают. Сейчас закрепляются на освобожденных рубежах. В целом на Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои", - добавила Маляр.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ВСУ отразили попытки контратак врага на нескольких направлениях, всего за прошедшие сутки произошло около 40 боевых столкновений. Как пишут в отчете ISW, ВСУ провели несколько разведывательных атак на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также продвинулись в Донецкой и Запорожской областях.