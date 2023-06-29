RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Выгрызают" каждый метр. ВСУ продвинулись от 1,2 до 1,5 км на двух направлениях, - Маляр

Фото: ВСУ продвинулись от 1,2 до 1,5 км на Бердянском и Бахмутском направлениях (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают контрнаступление на линии фронта, "выгрызая" каждый метр. У сил обороны есть продвижение сразу на двух направлениях от 1,2 до 1,5 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Анны Маляр.

Юг

По данным Маляр, на направлении "Ровнополь - Володино" ВСУ имеют успех, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери противнику. Фактически обескровливают наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав.

"На Бердянском направлении есть продвижение 1300 м. Враг подтягивает для обороны все свои резервы, даже бригаду морской пехоты, которая в свое время убегала из Херсона", - рассказала она.

Восток

На Бахмутском направлении наши войска перехватили оперативную инициативу на этом участке фронта.

"В направлении Клищиевка продвинулись на 1200 м. В направлении Курдюмовки - на 1500 м", - добавила Маляр.

Как она добавила, противник пытается удержать занятые позиции, производит контратаки, но постепенно отступает после понесенных потерь.

Бахмут

Борьба идет на флангах города. Враг подтягивает туда резервы и цепляется за Бахмут всеми своими силами.

"Наши преуспевают. Сейчас закрепляются на освобожденных рубежах. В целом на Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои", - добавила Маляр.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ВСУ отразили попытки контратак врага на нескольких направлениях, всего за прошедшие сутки произошло около 40 боевых столкновений. Как пишут в отчете ISW, ВСУ провели несколько разведывательных атак на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также продвинулись в Донецкой и Запорожской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине