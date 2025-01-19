Виграти війну в обороні неможливо. Сирський пояснив, що потрібно робити ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив свій слова, що виграти війну в обороні неможливо. Тому Україні треба впроваджувати те, в чому є наша перевага.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Під час інтерв'ю Сирського запитали щодо його фрази про війну в обороні, на що він відповів наступним чином.

"Звичайно (виграти війну в обороні неможливо - ред.). Скільки ти будеш оборонятися, стільки ти будеш і відступати. А ми вимушені тримати оборону та тримати свої сили фактично вздовж всієї лінії фронту", - сказав він.

Також у Сирського уточнили, яким чином діяти Україні у такому випадку, якщо у РФ є перевага. За словами головнокомандувача ЗСУ, що нашій країні потрібно впроваджувати те, в чому чому є саме наша перевага.

"Нам треба впроваджувати те, в чому у нас перевага. Ми першими у світі створили Сили безпілотних систем. У нас зараз йде нарощування безпілотної складової. Ми активно розвиваємо роботизовані платформи, ми розвиваємо наземні бойові платформи", - резюмував Сирський.