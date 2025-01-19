Выиграть войну в обороне невозможно. Сырский объяснил, что нужно делать ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил свой слова, что выиграть войну в обороне невозможно. Поэтому Украине надо внедрять то, в чем есть наше преимущество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Во время интервью Сырского спросили о его фразе о войне в обороне, на что он ответил следующим образом.
"Конечно (выиграть войну в обороне невозможно - ред.). Сколько ты будешь обороняться, столько ты будешь и отступать. А мы вынуждены держать оборону и держать свои силы фактически вдоль всей линии фронта", - сказал он.
Также у Сирского уточнили, каким образом действовать Украине в таком случае, если у РФ есть преимущество. По словам главнокомандующего ВСУ, что нашей стране нужно внедрять то, в чем чем чем есть именно наше преимущество.
"Нам надо внедрять то, в чем у нас преимущество. Мы первыми в мире создали Силы беспилотных систем. У нас сейчас идет наращивание беспилотной составляющей. Мы активно развиваем роботизированные платформы, мы развиваем наземные боевые платформы", - резюмировал Сырский.
Напомним, в этом же интервью Александр Сырский сообщил, что Украина имеет мощности для создания собственного комплекса противовоздушной обороны. По его словам, он должен быть не хуже системы Patriot.
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