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"Не гірше, ніж Patriot". Сирський розповів про розробку вітчизняної ППО

Україна, Неділя 19 січня 2025 21:15
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"Не гірше, ніж Patriot". Сирський розповів про розробку вітчизняної ППО Фото: головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський (t.me_landforcesofukraine)
Автор: Каріна Левицька

Україна має потужності, щоб створити власний комплекс протиповітряної оборони. Він має бути не гірше за Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю телемарафону.

"Ми ще в радянські часи фактично виробляли всі системи управління для зенітних комплексів. У нас є потужності та можливості створити та ведуться роботи зі створення власного комплексу ППО", - повідомив Сирський.

На питання журналіста, чи могла б майбутня українська ППО стати аналогом Patriot, він відповів, що має бути не гірша.

"Я сподіваюсь, що за своїми характеристиками він буде не гірший, ніж Patriot", - наголосив він.

Головнокомандувач також додав, що наявність у Росії таких ракет, як "Орєшнік" спонукає Україну отримати власну сучасну протиракетну систему, а також отримати такі системи від партнерів.

Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський розповів, скільки ракет і дронів збила українська ППО за тиждень.

Зауважимо, що на початку року президент анонсував зустрічі та перемовини щодо посилення ППО.

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