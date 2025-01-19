"Не гірше, ніж Patriot". Сирський розповів про розробку вітчизняної ППО
Україна має потужності, щоб створити власний комплекс протиповітряної оборони. Він має бути не гірше за Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю телемарафону.
"Ми ще в радянські часи фактично виробляли всі системи управління для зенітних комплексів. У нас є потужності та можливості створити та ведуться роботи зі створення власного комплексу ППО", - повідомив Сирський.
На питання журналіста, чи могла б майбутня українська ППО стати аналогом Patriot, він відповів, що має бути не гірша.
"Я сподіваюсь, що за своїми характеристиками він буде не гірший, ніж Patriot", - наголосив він.
Головнокомандувач також додав, що наявність у Росії таких ракет, як "Орєшнік" спонукає Україну отримати власну сучасну протиракетну систему, а також отримати такі системи від партнерів.
Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський розповів, скільки ракет і дронів збила українська ППО за тиждень.
Зауважимо, що на початку року президент анонсував зустрічі та перемовини щодо посилення ППО.
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