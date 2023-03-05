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Виграли дуель та атаку. Прикордонники відбили спробу штурму окупантів на сході

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Україна, Неділя 05 березня 2023 18:20
Виграли дуель та атаку. Прикордонники відбили спробу штурму окупантів на сході Фото: прикордонники відбили спробу штурму окупантів на сході (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Прикордонники мужньо боронять територію України від російських окупантів. Їм вдалось відбити декілька атак ворога на сході країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли у відомстві, у Луганській області вдалось дуель у мінометного розрахунку окупантів. Українська аеророзвідка змогла визначити координати позиції противника, звідки ті обстрілювали захисників. Нашим військовим вдалось знищити міномет з 4 загарбниками.

У Бахмуті росіяни вирішили піти на черговий штурм. Однак спроба була невдалою.

"Ворожа піхота не подолала зону вогневого ураження. Втрати окупантів дорозвідуються", - сказано в повідомленні.

У Донецькій області окупанти обстрілювали пункти прикордонних підрозділів. Окрім цього по оборонному рубежу наших захисників було нанесено авіаудар.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські прикордонники продовжують нищити російських окупантів біля Бахмуту. Зокрема, їм вдалося нейтралізувати 25 російських військових з артилерії.

Як повідомлялось, українська оборона міста Бахмут на Донбасі зазнає все більш серйозного тиску, у місті та навколо нього йдуть запеклі бої.

Нагадаємо, що українські військові у боях під Бахмутом ліквідували більшість підрозділів приватної військової компанії "Вагнера".

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