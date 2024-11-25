Виготовляє деталі для ракетних систем й не тільки. У Калузі також атаковано завод "Тайфун"

Заводу "Тайфун" входить до складу військово-промислового комплексу (ВПК) Росії. Він спеціалізується на розробці та виготовленні радіоелектронної апаратури, включаючи системи зв’язку, радіолокаційне обладнання та пристрої для радіоелектронної розвідки. Також підприємство випускає оптико-електронні компоненти, що використовуються у системах спостереження й наведення для бойової техніки.

Крім цього, "Тайфун" виробляє комплектуючі для авіаційної техніки, ракетних установок і систем протиповітряної оборони.

Ще одним напрямом діяльності є модернізація військової техніки, що перебуває на озброєнні, а також її технічне обслуговування. До того ж підприємство виготовляє електронні модулі та спеціалізоване обладнання, які застосовуються для інтеграції різних військових систем.

Обстріл Росії

У ніч на 25 листопада у Курській та Калузькій областях Росії працювала ППО. У Калузі з'явилася інформація про "приліт" по місцевій нафтобазі "Калуганафтопродукт". У тому ж числі вибухи лунали й у Курську.

Вже зранку губернатор Курської області заявив про "збиття" семи безпілотників.